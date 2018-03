Le affinità elettive tra Di Maio e Salvini vengono da lontano

huffingtonpost

(Di lunedì 26 marzo 2018) Poiché a restare nella memoria collettiva sono i titoli più che gli articoli dei giornali ("Capitale corrotta, nazione infetta", l'Espresso dell'11 dicembre 1955, oppure "Addio", l'Unità del 13 giugno 1984), va riconosciuto che ieri il titolo di prima pagina di maggiore effetto è stato vergato dal direttore del Tempo Gianmarco Chiocci: "L'inciucio è un sacco Fico".Quella di "inciuciare" è l'accusa che gli antiberlusconiani a tempo pieno e il Movimento 5 Stelle avevano ripetuto per anni, in favore di telecamere, all'indirizzo al Partito Democratico, colpevole di aver provato a raggiungere accordi duraturi con l'ex Cavaliere e i suoi alleati.Pur attento a non usare questo napoletanismo assurto nel politichese a sinonimo di "intelligenza con il nemico", il 31 ottobre scorso raccontai in un commento sui quotidiani del gruppo GEDI e sull'HuffPost che ...