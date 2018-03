Lavoro | Inps | 31 3 ultimo giorno per domanda disoccupazione agricola

meteoweb.eu

(Di lunedì 26 marzo 2018) Roma, 26 mar. (AdnKronos) – Scade sabato 31 marzo l’utile per la presentazione delle domande diall’. Per ottenere l’indennità di, oltre a possedere i requisiti di legge, è necessario che il lavoratore agricolo presenti laonline all’entro il 31 marzo. Il termine è perentorio, e viene posticipato solo se coincide con una domenica o con unfestivo. Quest’anno il 31 marzo cade di sabato,considerato non festivo e quindi utile per la presentazione delle domande. Non sono previste, pertanto, ulteriori proroghe e non saranno ritenute valide le domande di indennità dipresentate in data successiva al 31 marzo 2018.L’ricorda che le domande possono essere trasmesse all’istituto mediante i servizi telematici accessibili, ...