Laura Pausini | Fatti sentire è Disco d' Oro in una settimana!

Marco Carta - Laura Pausini e tutti i cantanti : i messaggi per Frizzi : Fabrizio Frizzi morto: l’omaggio di Pausini, Marco Carta e altri cantanti Giornata di strazio e sgomento quella di oggi per la scomparsa improvvisa di Fabrizio Frizzi. Il conduttore de L’Eredità ci ha lasciati questa notte all’ospedale Sant’Andrea di Roma a causa di un’emorragia cerebrale. A darne notizia è stata la moglie Carlotta. Domani, martedì 27 marzo, sarà allestita la camera ardente nelle sedi Rai di Viale Mazzini, mentre mercoledì 28 ...

“Sono devastata - scusate”. Laura Pausini in lacrime per Fabrizio Frizzi : le immagini della cantante - straziata - che hanno commosso i fan. E quel suo augurio speciale di fronte al quale è difficile non emozionarsi : Una notizia che ha commosso l’Italia intera quella della morte di Fabrizio Frizzi, conduttore amatissimo dal pubblico per la sua simpatia mai sopra le righe, la sua grande educazione, la capacità di far sorridere e appassionare con una televisione molto in contrasta con quella urlata e polemica che troppo spesso anima i palinsesti. A dare l’annuncio della sua scomparsa, a 60 anni, la moglie Carlotta, il fratello Fabio e i ...

Laura Pausini : "Quando Pavarotti mi spettinò" : Laura Pausini ricorda il tenore Luciano Pavarotti come un uomo molto esigente sul palco: "Ti spettinava". Solo poche settimane fa Pavarotti avrebbe compiuto 80 anni. "Luciano c'è sempre con la sua ...

Raddoppiano le date di Acireale del World Wide Tour di Laura Pausini : A grande richiesta i concerti di Laura Pausini al Pal’Art Hotel di Acireale diventano due. Alla prima data, già annunciata,

Acireale - raddoppiano le date del world tour di Laura Pausini : ... "Fatti sentire" è uscito in occasione dei 25 anni di carriera della cantante italiana più amata nel mondo. Con oltre 70 milioni di dischi venduti, Laura è l'artista italiana più ascoltata su Spotify ...

Laura Pausini debutta in testa alle classifche con Fatti sentire : ... debutta direttamente al primo posto della classifica FIMI/Gfk degli album più venduti della settimana che comprende cd, vinili, download e streaming. L'album è al n. 1 anche nella classifica ...

Laura Pausini è tornata e si vede : "fatti sentire" in vetta alla classifica : “Fatti sentire” è questo il titolo dell’ultimo album di Laura Pausini in vetta alla classifica dei dischi più venduti della settimana. La cantante romagnola aveva presentato alla stampa il suo capolavoro discografico...

Biglietti in prevendita per le nuove date di Laura Pausini con raddoppi tra Verona e Milano : Le nuove date di Laura Pausini sono finalmente ufficiali. Dopo aver polverizzato i primi Biglietti, i fan sono quindi pronti per una nuova sessione di concerti con un'attesa doppia data all'Arena di Verona, con la prima già dichiarata sold out. Tutti i fan che desiderano assistere al concerto nella prestigiosa location veneta, possono ora sperare di ottenere un biglietto per il nuovo concerto. Stessa sorte per quelli che hanno intenzione di ...

Laura Pausini E PAOLO CARTA/ Dedica d’amore e grandi soddisfazioni con il primo posto nella classifica Fimi : LAURA PAUSINI e PAOLO CARTA, la Dedica d’amore per l’anniversario dei 13 anni insieme. grandi soddisfazioni per l'album 'Fatti sentire', primo nella classifica Fimi.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 08:30:00 GMT)

Laura Pausini debutta prima in classifica e annuncia nuove date in Italia del tour - BIGLIETTI - : In molti ne erano certi ma, nell'epoca dello streaming nulla è ormai così scontato, quindi il primo posto in classifica di LAURA PAUSINI con il nuovo album Fatti sentire , entrato alla #1 sia negli album che nei vinili è un buon risultato per ...