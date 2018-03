LAURA MORANTE Protagonista del film Bob & Marys - Criminali a domicilio Che fuori

LAURA MORANTE : intervista con l'attrice italiana più francese nel cinema contemporaneo : È una cosa meravigliosa se ce l'hai ma il mondo non è solo dei belli, come le favole vorrebbero farci credere. Da quando le mie figlie erano piccole cerco di boicottare l'equazione bello uguale buono.

LAURA MORANTE : "Le donne non dovrebbero avere l'ansia d'invecchiare. A me ha liberato dalla timidezza" : "Per quanto mi riguarda, l'avanzare degli anni mi ha progressivamente liberata dalla timidezza, che, quando ero giovane, mi paralizzava. È stato un bel sollievo". In un'intervista rilasciata a Vanity Fair, Laura Morante parla di vecchiaia e giovinezza, di come si stia approcciando all'avanzare degli anni, abbracciando una maturità che, prima di esser fisica, coincide con una maggiore sicurezza caratteriale.Una schiva riservatezza ...

LAURA MORANTE : «L’avanzare degli anni mi ha liberato dalla timidezza» : Appena reduce da un successo teatrale, La Locandiera B&B andato in scena a Milano al Teatro Franco Parenti, Laura Morante, l’attrice, ballerina, regista italiana dall’anima parigina, a 61 anni parla di bellezza. La mora dalle labbra carnose e il sorriso ammiccante, dagli occhioni castani magnetici e sensuali, ha un fascino evergreen. È bella come sempre. Lei come molte sue colleghe segna la rivincità della star senior che sempre ...

LAURA MORANTE attacchi di panico : “Ho dovuto ricorrere ai farmaci” : Laura Morante si confessa: i sensi di colpa e gli attacchi di panico Laura Morante è probabilmente una delle più bravi attrici attualmente presenti sulla scena italiana. La sua carriera e i suoi successi hanno da sempre confermato il suo talento, portandola a raggiungere livelli sempre più alti di bravura e perfezione. Della sua carriera […] L'articolo Laura Morante attacchi di panico: “Ho dovuto ricorrere ai farmaci” proviene ...