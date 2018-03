Lascia paziente con l' influenza per soccorrere uno più grave | infermiera presa a calci

Elettrodo di oltre 7 centimetri Lasciato nell'aorta di un paziente operato al cuore. L'ospedale si difende : "Non è dimenticanza ma necessità"... : Viene sottoposto a un'operazione di cardiochirurgia alL'ospedale del cuore Massa, uno dei centri di eccellenza per questo tipo di interventi, ma quando i medici concludono l'intervento lasciano nel ...

“Non mi faccio visitare da un negro” - e la paziente Lascia la guardia medica perché il medico è nero : «Non mi faccio visitare da un negro» ha detto una paziente che si era presentata nell’ambulatorio della guardia medica di Cantù, trovandosi di fronte al dottor Andi Nganso, 30 anni, nato in Camerun e da 12 anni in Italia. «Ti ringrazio. Ho un quarto d’ora per bere un caffè», ha postato ironicamente su Facebook il medico, come riportano oggi alcuni...

Paziente Lasciata in strada al freddo perché non può permettersi le cure (video) : In quel di Baltimora nelle scorse ore si è gridato allo scandalo. Una donna è stata abbandonata fuori da una struttura ospedaliera perchè non poteva permettersi le cure mediche. La temperatura esterna era di zero gradi e la donna aveva indosso soltanto un camice ospedaliero. Le immagini sono state riprese e caricate sul web. Il video è diventato virale e molte sono state le persone indignate dalla scena. Le immagini della donna Osservando le ...

