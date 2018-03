L' arresto di Puigdemont e quel sogno sbagliato che l' Europa non incoraggerà

Salvini contro l’arresto di Puigdemont : “è inaccettabile” : L’arresto di Carles Puigdemont ha scatenato una vera e propria rivolta a Barcellona con tantissime persone scese in piazza. Ci sono stati momenti

Catalogna : migliaia in piazza contro l'arresto di Puigdemont - scontri con la polizia : L'ex-presidente catalano in esilio Carles Puigdemont contro il quale la Spagna ha emesso una nuova euro-richiesta di arresto ed estradizione , è stato fermato dalla polizia tedesca mentre attraversava ...

Dopo l'arresto di Puigdemont l'ex ministra tratta la resa con la polizia scozzese : Clara Ponsati è ricercata per "ribellione". A sua volta colpita da mandato d'arresto internazionale, si trova a Edimburgo dall'ottobre scorso, quando lasciò la Catalogna e rientrò all'Università di St Andrews, dove insegna

Puigdemont fermato in Germania : in migliaia in piazza a Barcellona contro l'arresto : L’ex presidente catalano Carles Puigdemont “è stato arrestato oggi alle 11:19 dalla polizia stradale dello Schleswig-Holstein”, in Germania. Lo ha detto un portavoce della polizia tedesca alla France Presse...

Secondo la stampa catalana - ci sarà un nuovo mandato di arresto europeo per Puigdemont entro aprile : Ben ill 62%, che sale all'85% tra i sostenitori dei`Popolari´, crede che l'economia spagnola sia in fase di miglioramento ma oltre la metà, circa il 53%, pensa che il governo non abbia alcun ...

Puigdemont in Danimarca - Madrid rinuncia ad arresto : ... il leader indipendentista catalano ha mandato un messaggio: "Il 21 dicembre il popolo catalano ha mandato un messaggio all'Europa e al mondo. Non capitoleremo di fronte all'autoritarismo nonostante ...

Non è stato riattivato il mandato di arresto europeo per l’ex presidente catalano Carles Puigdemont : Il giudice spagnolo Pablo Llarena ha deciso di non riattivare il mandato di arresto europeo per l’ex presidente catalano Carles Puigdemont, come invece era stato chiesto dalla procura generale di Madrid. La richiesta della procura era stata inoltrata dopo che The post Non è stato riattivato il mandato di arresto europeo per l’ex presidente catalano Carles Puigdemont appeared first on Il Post.

Catalogna. Corte Suprema respinge richiesta arresto Puigdemont : Il giudice ha spiegato in una dichiarazione che la richiesta della Procura è ragionevole, ma aggiunge che ci sono sfumature che portano alla conclusione che un ordine di quel tipo debba essere rinviato

No Corte suprema a arresto Puigdemont : 13.47 La Corte suprema spagnola ha respinto la richiesta della Procura generale per spiccare un mandato d'arresto europeo contro l'ex presidente della Generalitat Puigdemont. La richiesta era scattata dopo che Puigdemont stamane aveva lasciato il Belgio per due giorni in Danimarca. Ragionevole la richiesta della Procura, ma ci sono sfumature che portano alla conclusione che un ordine di quel tipo debba essere rinviato, si legge nella sentenza ...

Puigdemont sbarca a Copenaghen. La procura spagnola chiede l'arresto : La procura spagnola ha chiesto di riattivare il mandato d'arresto europeo contro Carles Puigdemont. L'ex presidente della Generalitat catalana si trova da poche ore in a Copenaghen, in Danimarca, per participare a un dibattito organizzato da un'iniversità. Secondo fonti della procura, la richiesta di attivazione riguarda unicamente le autorità della Danimarca.La richiesta è stata fatta al giudice della Corte suprema spagnola, ...

Spagna chiede arresto Ue per Puigdemont : 11.23 Carles Puigdemont è uscito dal Belgio per recarsi a Copenaghen, in Danimarca, e la procura spagnola ha chiesto la riattivazione del mandato d'arresto europeo. Lo riferiscono fonti giudiziarie citate dal quotidiano La Vanguardia. La richiesta era stata ritirato a causa della possibilità che il Belgio negasse l'estradizione. Puigdemont ha deciso di recarsi a Copenaghen per un convegno universitario sulla Catalogna. Oggi il presidente del ...