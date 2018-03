La Vita in Diretta svela gli ultimi giorni di Frizzi | Balivo commossa

Raffaella Carrà ricorda Fabrizio Frizzi a La Vita in diretta : La vita in diretta: Raffaella Carrà ricorda Frizzi Oggi lunedì 26 marzo Marco Liorni e Francesca Fialdini hanno condotto uno speciale de La vita in diretta (al posto di Zero e Lode) per ricordare Fabrizio Frizzi. Il presentatore è scomparso nella notte a Roma all’ospedale Sant’Andrea per un’emoragia cerebrale. Rai e Mediaset hanno pensato bene di stravolgere i palinsesti sospendendo tutti i programmi di intrattenimento in ...

Le novità del serale di Amici 2018 in diretta : commissione esterna - direttori artistici e concorrenti ammessi : Tra le novità del serale di Amici 2018 più rilevanti c'è sicuramente il ritorno alla diretta. Niente più registrazioni ad Amici di Maria De Filippi per la fase serale: dopo il ritorno alla diretta per gli speciali pomeridiani del sabato, la produzione conferma la diretta anche per le puntate del serale. La data di inizio del serale di Amici di Maria De Filippi è già nota: si parte sabato 7 aprile, su Canale 5, dalle ore 21.20.

La Vita in Diretta Estate 2018 : "Conduttori Gianluca Semprini e Ingrid Muccitelli" : I nuovi conduttori de La Vita in Diretta Estate sono Gianluca Semprini e Ingrid Muccitelli? I conduttori de La Vita in Diretta Estate 2018 dovrebbero essere Gianluca Semprini ed Ingrid Muccitelli. Ad annunciarlo è TVBlog che, in un articolo pubblicato sabato 24 marzo 2018, oltre ad anticipare i nomi dei due presentatori della nuova edizione estiva

La Vita in Diretta : Marco Liorni e Francesca Fialdini sostituiti : Marco Liorni e Francesca Fialdini sostituiti per La Vita in Diretta Estate La stagione televisiva 2017-2018 è ormai quasi finita. Sembra appena iniziata e invece tra circa due mesi e mezzo i conduttori di tutti i programmi del daytime saluteranno il pubblico, dando loro appuntamento a settembre con la stagione televisiva 2018-2019. Uno dei programmi di punta di Rai 1 è La Vita in Diretta. Quest’ultima non saluterà i primi di giugno il ...

Gianluca Semprini alla guida di Vita in diretta con Ingrid Muccitelli (Anteprima Blogo) : Dopo essere stato volto di punta di Sky Tg24 era passato alla Rai di Antonio Campo Dall'Orto nel settembre 2016 alla conduzione del programma del martedì sera di Rai3 Politics. Una trasmissione questa poco fortunata, tanto da essere poi chiusa nel dicembre 2016 dopo il Referendum costituzionale che costò una dura sconfitta all'allora premier Matteo Renzi.Semprini passò a Rai News prima alla conduzione del rullo notturno della rete all news della ...

Roma Vis Nova-CiVitavecchia in diretta streaming : Roma - Tornare al successo, tornare a guardare la classifica con gli occhi di qualche settimana fa. La Roma Vis Nova ha voglia di prendere i tre punti, per riuscirci ci metterà il massimo. Al Foro ...

LA Vita IN DIRETTA/ Ospiti e anticipazioni 23 marzo : in studio l'avvocato Daniele Bocciolini : Oggi, venerdì 23 marzo, alle 15.15 su Rai 1 inizia una nuova puntata di La VITA in DIRETTA, con Marco Liorni e Francesca Fialdini. In studio l'avvocato Daniele Bocciolini.

Diretta/ CiVitanova-Belchatow (risultato finale 3-0) streaming video e tv : i marchigiani passano il turno! : Diretta Civitanova Belchatow: info streaming video e tv. La Lube torna in campo per il ritorno dei play off a 12 di Champions League: Medei troverà la qualificazione in casa?

LIVE Pattinaggio artistico - Mondiali 2018 in DIRETTA : Della Monica/Guarise : il sogno di una Vita! Chen guida il corto maschile. Bravo Matteo Rizzo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Pattinaggio artistico (giovedì 22 marzo). Oggi si assegnano le prime medaglie al Mediolanum Forum di Milano: le coppie di artistico si daranno battaglia per salire sul podio. L'Italia si affida a Nicole Della Monica/Matteo Guarise e Valentina Marchei/Ondrej Hotarek: sesti e ottavi a tre e quattro punti dai francesi James/Cipres possono sognare in grande ma se la dovranno vedere