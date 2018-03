La Ue deve fermare l' imperialismo di Erdogan senza subire il ricatto migranti

L'attacco a Save The Children non deve fermare il nostro operato : Ieri mattina siamo stati raggiunti da una terribile notizia: un commando armato ha fatto irruzione all'interno della sede di Save the Children a Jalalabad, capitale della provincia orientale afghana di Nagarhar. Da quanto riportato dalle agenzie stampa internazionali, un kamikaze si è fato esplodere con un'autobomba all'entrata della struttura della Ong per permettere l'irruzione di uomini armati dentro la sede.I motivi dell'attentato ...