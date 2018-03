La terra è piatta | si spara con un razzo a vapore auto costruito

Blastingnews

(Di lunedì 26 marzo 2018) Michael Hughes, sul suo profilo Facebook, si fa chiamare "Mad" che in inglese significa "matto". Mai termine fu più appropriato per definire questo personaggio di 61 anni. Mike viene dalla California e per mantenersi ha sempre fatto l'autista di limousine per unnoleggio. Nel 2002 la sua prima impresa Nel 2002 Mike si è aggiudicato il record mondiale con il salto più lungo compiuto con una limousine del peso di tre tonnellate: ben 31,39 metri. Non soddisfatto della sua prima vittoriosa prodezza, nel 2004 ha rischiato di rimetterci le penne provando a compiere un volo con un. All'altezza di 500 metri, durante il suo tentativo di lancio, il paracadute si è danneggiato e l'uomo è stato vicinissimo allo schiantarsi al suolo. "Mad" ha allora pensato bene di tentare un lancio verso il cielo per provare una sua teoria, avvalorata da pochi proseliti, e cioè che lanon è ...