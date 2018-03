La seconda stagione di Santa Clarita Diet

The Handmaid’s Tale - dal 26 aprile al via la seconda stagione : Si allarga il cast ed emergono ulteriori dettagli del mondo distopico di The Handmaid’s Tale nella seconda stagione al via su TimVision da giovedì 26 aprile a meno di 24 ore dalla messa in onda negli Stati Uniti. The Handmaid’s Tale in questa seconda stagione sarà articolata su 13 episodi, un secondo capitolo della serie tv che esplorerà trame, ambienti e personaggi inediti, mai trattati nel romanzo di Margaret Atwood. Lo showrunner Bruce ...

Jessica Jones : deludente seconda stagione per l'investigatrice privata : Si potrebbe chiamare “fase due della Marvel/Netflix”, parlando di ciò che accade post Defenders, ed è Jessica Jones ad aprire le danze (Punisher merita infatti un discorso a parte). Tuttavia, come accaduto con i “fratelli maggiori” del grande schermo, anche in questo caso si assiste ad un calo nella qualità – che, a dire la verità, già con Iron Fist e Luke Cage non aveva confermato quanto di buono fatto vedere con Daredevil o con la prima ...

La mafia uccide solo d’estate 2 su Rai1 da aprile - programmazione e anticipazioni della seconda stagione : Dopo una prima stagione di grande successo, La mafia uccide solo d'estate 2 su Rai1, ufficialmente nel palinsesto primaverile dell'ammiraglia Rai per concludere un'annata di titoli fortunati targati Rai Fiction (ad eccezione di È arrivata la felicità 2, retrocessa alla domenica pomeriggio dopo il flop di ascolti in prima serata). Già un anno e mezzo fa, a ridosso della messa in onda dell'ultima puntata della prima stagione, Pif aveva ...

The Handmaid's Tale i temi della seconda stagione - dalle colonie alla maternità. (Video) : Cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda stagione di The Handmaid's Tale?A rispondere, almeno parzialmente, alla domanda ci hanno pensato cast e produttori della serie tv di Hulu che tornerà in onda a partire dal 25 aprile (in Italia dal 26 su TIMVISION), riuniti in un panel a PaleyFest.prosegui la letturaThe Handmaid's Tale i temi della seconda stagione, dalle colonie alla maternità. (Video) pubblicato su TVBlog.it 19 marzo 2018 16:20.

The Handmaid's Tale i temi della seconda stagione - dalle colonie alla maternità : Cosa dobbiamo aspettarci dalla seconda stagione di The Handmaid's Tale?A rispondere, almeno parzialmente, alla domanda ci hanno pensato cast e produttori della serie tv di Hulu che tornerà in onda a partire dal 25 aprile (in Italia dal 26 su TIMVISION), riuniti in un panel a PaleyFest.prosegui la letturaThe Handmaid's Tale i temi della seconda stagione, dalle colonie alla maternità pubblicato su TVBlog.it 19 marzo 2018 10:26.

THE BLACKLIST 5/ seconda metà di stagione. Anticipazioni del 16 marzo : il piano tragico di Liz : The BLACKLIST 5, Anticipazioni del 16 marzo 2018, in prima Tv assoluta su Fox Crime. Liz decide di fuggire altrove per sprofondare nel dolore. Sarà davvero così?(Pubblicato il Fri, 16 Mar 2018 13:53:00 GMT)

Celebrity Masterchef Italia 2 : da stasera 15 marzo 2018 - la seconda stagione : Giovedì scorso il gran finale della versione classica, stasera il debutto della seconda attesa stagione dedicata ai Vip.

Celebrity Masterchef : la seconda stagione ricca di sorprese : Una nuova stagione del programma che porterà ancora una volta tra i fornelli 12 personaggi provenienti dal mondo dello sport, dello spettacolo, del giornalismo e non solo, tutti uniti dalla passione ...

Good Behavior - la seconda stagione sempre con Michelle Dockery : La seconda stagione di Good Behavior a disposizione su TimVision dal 20 marzo: la serie tv confermatissima dopo l’esordio del 2017 tratta dai racconti di Blake Crouch (Wayward Pines) arriva in anteprima in Italia. La protagonista è sempre lei, Letty Raines, al secolo la bravissima e bellissima Michelle Dockery reduce da tre nomination agli Emmy e una ai Golden Globe per Downton Abbey. Più recentemente si è fatta notare per le sue ...

The Handmaid's Tale : tutto quello che sappiamo sulla seconda stagione parte 2 : Come riporta Deadline , il suo personaggio è colui che ha creato tutta l'economia di Gilead. La giovane Sydney Sweeney , vista nella serie Netflix ' Everything Sucks! ', sarà una quindicenne che ...

Rocco Schiavone 2 a maggio 2018 in tv? Anticipazioni e ultime indiscrezioni sulla seconda stagione : Rocco Schiavone 2 a maggio su Rai2? Non c'è ancora una conferma ufficiale sulla messa in onda dei nuovi episodi della serie con Marco Giallini, ma da alcuni giorni circola quella che sembrerebbe la programmazione dell'emittente italiana, che nei mesi di aprile e maggio, manderà in onda le stagioni di alcune delle fiction più amate. Ambientata ad Aosta, Rocco Schiavone è tratta da due racconti brevi e quattro romanzi di Antonio Manzini, ...

WESTWORLD - Tutte le novità sulla seconda stagione! : Se il 22 Aprile (data di uscita della seconda stagione) vi sembra ancora molto lontano state tranquilli, abbiamo scoperto per voi tantissime anticipazioni che renderanno l’attesa un po’ più sopportabile.Secondo l’attore Jeffrey Wright (Bernard Lowe) la nuova stagione sarà molto più espansiva, violenta e strana rispetto alla prima, e soprattutto introdurrà un nuovo indecifrabile enigma.La prima stagione è terminata con Dolores a capo di una ...