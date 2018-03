La Rai ricorda Fabrizio Frizzi | Se ne va un pezzo di noi | un caro amico

Programmi TV di stasera - venerdì 16 marzo 2018. Rai3 ricorda Aldo Moro con il docu-film «Il Condannato – Cronaca di un sequestro» : Il Condannato - Cronaca di un sequestro Rai1, ore 21.25: SanremoYoung - Ultima Serata In diretta dal Teatro Ariston di Sanremo si disputerà la finalissima della prima edizione di SanremoYoung, il teen talent di Rai1 condotto da Antonella Clerici. Sul palco, i 4 giovanissimi cantanti dimostreranno il loro talento duettando con The Kolors, Michele Bravi, Giusy Ferreri, e Gino Paoli. Super ospiti della serata saranno gli Europe. Anche per la ...

La Rai ricorda Aldo Moro con “Il condannato – Cronaca di un sequestro” : Quando si dice la verità non bisogna dolersi di averla detta: la verità è sempre illuminante.Aldo Moro ROMA – La Rai ricorda Aldo Moro con uno straordinario film documentario: “Il condannato – Cronaca di un sequestro”, firmato da Ezio Mauro con la regia di Simona Ercolani e Cristian di Mattia e prodotto da Stand By […] L'articolo La Rai ricorda Aldo Moro con “Il condannato – Cronaca di un sequestro” proviene da NewsGo.

'Il 22 febbRaio avrebbe compiuto 69 anni'. Caprarica di Lecce ricorda l'intellettuale Antonio Leonardo Verri : Una figura umana, prima ancora che letteraria, ricordata dai concittadini di Caprarica di Lecce. Si tratta del poeta Antonio Leonardo Verri , nato in data 22 febbraio, che quest'anno avrebbe compiuto ...

“Il regalo di San Valentino più bello di sempre” : una storia stupenda. A 77 anni ecco cosa fa quest’uomo per ricordare alla moglie tutto il suo amore. Un gesto che ha commosso tutti. Se siete a corto di idee per il 14 febbRaio - fareste meglio a prendere spunti (tenerissimo!) : Ah, San Valentino. Il giorno dell’anno dedicato alle coppie, sbeffeggiato puntualmente dai più cinici (e spesso single) degli utenti, alle volte troppo sdolcinato e altre volte troppo poco romantico. Organizzare il Giorno degli Innamorati nella migliore delle maniere, emozionando il proprio partner senza scadere in nessun eccesso, non è affatto facile e spinge milioni di persone a scervellarsi puntualmente sul da farsi per rendere ...

Macerata - Renzi ricorda che TRaini ha sparato alla sede del Pd : Roma, 10 feb. , askanews, A Macerata Luca Traini 'spara a sei ragazzi di colore, e spara alla sede del Pd ad altezza d'uomo. Fortunatamente era sabato e non c'era nessuno. Il Pd è preso a pistolettate ...

“Altro che ‘morto’…”. Ricordate Michele Cucuzza? Ecco che fine ha fatto. Da presentatore Rai onnipresente a ‘desaparecido’. Che combina oggi : E chi se lo sarebbe mai aspettato da Michele Cucuzza, che per più di 20 anni è stato il volto dell’informazione sulle prime reti di Viale Mazzini! Prima conduttore del Tg2 (dal 1988), poi dal 1998 al 2008 de La vita in diretta prima su Rai2 poi su Rai1. Infine è stato il padrone di casa di Uno Mattina su Rai1. Fino al 2011. Poi è sparito dai radar nazionali, per tanto, troppo tempo. Adesso, nell’anno domini 2018 Michele Cucuzza ricompare ...

'Ciao Magda saRai sempre nel mio cuore' - Carlo Verdone ricorda Irina Sanpiter : 'Cari amici, proprio ora vengo a conoscenza della scomparsa di una mia brava ed affettuosa attrice: Irina Sanpiter, la Magda di Bianco, Rosso & Verdone'. Inizia così il post su Facebook di Carlo ...

Madonna di Medjugorje/ Messaggio del 2 febbRaio 2018 : "ricordate che essere amati significa poter amare" : Madonna di Medjugorje, il Messaggio del 2 febbraio 2018: la conversione, la preghiera e il riconoscere che "essere amati significa poter amare'.

SUPERBRaiN/ Anticipazioni terza puntata : Marco Liorni ci ricorda l'appuntamento di stasera - video : SUPERBRAIN, Anticipazioni terza puntata: insieme a Paola Perego anche la giuria formata questa sera da Antonella Clerici, Marco Liorni e Salvatore Esposito, chi avrà la meglio?(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 14:04:00 GMT)

Ricordate la Zingara Cloris di Luna Park su Rai1? Ecco com'è cambiata e cosa fa oggi : Cloris Brosca è conosciuta da tutti come la Zingara del famoso quiz tv Luna Park che andava in onda su Raiuno più di vent'anni fa. Come è cambiata Cloris nel corso degli anni e cosa fa oggi per vivere?...