La Provincia di Salerno alla BMT | grande successo per le iniziative di turismo

Bambino di 7 anni cade dal terzo piano di un palazzo in Provincia di Salerno. Ignote le cause : È grave un Bambino di 7 anni dopo una caduta dal balcone di casa posizionato al terzo piano di un condominio. Rimangono da chiarire le dinamiche dell'incidente su cui stanno indagando i Carabinieri della tenenza di Pagani.Versa in prognosi riservata al Santobono di Napoli dopo un volo di diversi metri, come si legge su Il Mattino.it.Non è in pericolo di vita ma le sue condizioni restano critiche. Il piccolo ha riportato diverse ...