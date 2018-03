La nuova vita di Di Battista | Reportage giornalistici in America

ilgiornale

(Di lunedì 26 marzo 2018) Prima i libri e ora i. Ladi Alessandro Di, ex membro della Camera dei Deputati con il Movimento 5 Stelle, è un ritorno alle origini, che lo porterà ina scrivere "sulla periferia del mondo, per il Fatto quotidiano e per la web tv Loft".Il Dibba, che già in passato non aveva mai fatto mistero della sua passione per il Sud del continente, spiega sulla sua pagina Facebook, in un video pubblicato oggi: "Il primo di giugno partiremo e gireremo un po' di strade in. Scriveremo deisu varie tematiche"."Ogni mese per tre mesi" si dedicherà a una serie di, per tornare in Italia a dicembre, partendo dalla California, per poi passare il confine messicano. Dicompirà quarant'anni in viaggio e porterà con sé anche il figlio Andrea, che ancora non ha un anno. "Festeggerà il suo primo compleanno probabilmente in Guatemala dove ...