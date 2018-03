La marcia contro le armi che ha scosso l' America - Foto

Grillo in Tribunale contro l’ex attivista - che gli lancia una mela marcia : “Dove hai messo i soldi del blog?” : Beppe Grillo atteso al processo al Tribunale di Napoli Nord di Aversa per deporre come teste d’accusa nel processo per diffamazione contro l’ex attivista pentastellato Angelo Ferrillo, contro il quale sporse denuncia Gianroberto Casaleggio nel gennaio del 2015, dopo le primarie del M5S di allora per la Regione. Ferrillo era candidato alle “Regionarie” e in seguito ad un post pubblicato su Facebook fu espulso dal Movimento. Dopo la morte del ...

Usa - due donne simbolo della marcia contro le armi : Emma Gonzalez e la nipote (di 9 anni) di Matin Luther King : Emma ha 16 anni e nessuna paura di urlare al presidente Trump e alla lobby delle armi che devono vergognarsi. Ha vissuto sulla propria pelle la strage nel liceo di Parkland. Yolanda di anni ne ha appena 9, è la nipote di Martin Luther King e anche lei dice di avere un sogno: “Un mondo senza armi”. Sono due donne, due ragazze, il volto simbolo della protesta studentesca affinché gli Usa rendano più stringenti le regole ...

Negli Usa la grande marcia contro le armi. Clooney agli studenti : “Mi ridate l’orgoglio” : Le mani in alto «Never Again!» (Mai piu!) scritto sui palmi che puntano dritti al Campidoglio, sede del Congresso. È Il grido di aiuto di un fiume di giovani disceso su Washington per dire basta alla scia di sangue lasciata dalle armi in tutta l’America. E per mettere bene in chiaro che il futuro sono loro. Sono loro i prossimi elettori....

