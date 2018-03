“La malattia di Fabrizio | quello che lui non ha mai voluto dire…” La sconvolgente verità

caffeinamagazine

: Addio a #FabrizioFrizzi, quando tornò all'Eredità dopo la malattia - repubblica : Addio a #FabrizioFrizzi, quando tornò all'Eredità dopo la malattia - HuffPostItalia : Quando Frizzi tornò in tv dopo la malattia e Carlo Conti gli restituì le chiavi dell'Eredità - Tg3web : Fabrizio #Frizzi è morto a 60 anni a Roma, in seguito ad un’emorragia cerebrale. A dare l’annuncio, la famiglia. Il… -

(Di lunedì 26 marzo 2018) La morte diFrizzi è stata un colpo. Il conduttore televisivo era amato dal pubblico, ma anche dai colleghi che soprattutto in quest’ultimo periodo gli sono stati vicino, manifestandogli il grandissimo affetto che avevano nei suoi riguardi. In queste ore il web è letteralmente esploso e in tanti, tantissimi, hannolanciare un messaggio, un ricordo per onorare la memoria del professionista, ma soprattutto dell’uomo. Tra le centinaia di ricordi diFrizzi nel giorno della sua morte, firmati da colleghi, amici e semplici telespettatori, uno dei più dolorosi e commoventi èdi Giancarlo Magalli. I due sono stati colleghi in Rai e amici per tantissimi anni per tanti anni e insieme ne hanno condivise tante. Frizzi come è stato detto in queste ore è morto a causa di un’emorragia cerebrale. Come ricordiamo il 23 ottobre scorso il presentatore è stato colpito ...