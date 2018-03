La Francia rispetta il 3% di deficit? O è solo un' illusione contabile?

huffingtonpost

(Di lunedì 26 marzo 2018) Non poteva capitare coincidenza migliore: lo stesso giorno (lunedì 26 marzo) in cui Emmanuel Macron riceve in pompa magna all'Eliseo con 200 "chefs d'entreprises", top manager e capi azienda, venuti da tutta laa Parigi per l'8° Semaine de l'industrie e il contemporaneo Salone dell'Industria, arriva la notizia che per la prima volta, dopo dieci anni, dal lontano 2007, ilpubblico della République scende sotto la soglia del 3% (rispetto al Pil) che è, come si sa, il parametro della "legge di Maastricht", la regola aurea su cui si costruiscono da tempo i bilanci dei Paesi membri e la cui violazione comporta -come sappiamo bene in Italia- l'avvio di una procedura d'infrazione che, alla fine, consiste nel versare ammende salatissime, cioè altro denaro pubblico, nelle casse di Bruxelles.E così, mentre i giornali cominciano a grondare ...