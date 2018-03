La finta sconfitta del Cavaliere

ilgiornale

(Di lunedì 26 marzo 2018) La vulgata più in voga sui presidenti delle due Camere parla delladi Silvio Berlusconi. Sarà, magari nella forma. Nella sostanza no. Nella partita, infatti, in ossequio all'arte del compromesso, tutti hanno perso qualcosa, ma il Cav, almeno per ora, è anche l'unico che ha avuto qualcosa. All'inizio, infatti, non era scritto da nessuna parte che il Senato sarebbe dovuto andare a Forza Italia. Anzi. La filosofia dei vincitori teorizzava uno scambio alla pari tra Lega e 5 Stelle.Alla fine del gioco dei veti e dei controveti, secondo i riti della Prima Repubblica che il proporzionale ha fatto tornare di moda, è uscito fuori il nome di Elisabetta Casellati. Il pretesto usato dai grillini per far fuori il principale candidato di Berlusconi, Paolo Romani, è stato quello di una condanna irrisoria per peculato. Ma la vera ragione l'ha spiegata lo stesso Salvini al Cav: "Romani è stato ...