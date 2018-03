La fiducia di americani e tedeschi in Facebook è crollata Due sondaggi

agi

(Di lunedì 26 marzo 2018) Ladegli utenti nei confronti discricchiola dopo lo scandalo di Cambridge Analytica, società accusata di aver impiegato un’app collegata al social network per ricavare, senza consenso, i dati di cinquanta milioni di profili per fini propagandistici. Secondo Una ricerca Reuters/Ipsos pubblicata sabato, meno della metà degli utentidicrede che Menlo Park rispetti le leggi statunitensi sulla privacy. Il domenicale tedesco Bild am Sonntag ha condotto uno studio parallelo in Germania, scoprendo che il 60 per cento deiteme che i social network abbiamo un impatto negativo sulla democrazia. Nel frattempo, proprio sulla carta stampata, il fondatore e amministratore delegato di, Mark Zuckerberg, ha acquistato degli spazi pubblicitari per scusarsi con gli utenti del social network. A full page ad in The Observer today ...