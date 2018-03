La Cina lancia futures sul greggio in yuan

Esperti cinesi : nessun vincitore nella guerra commerciale lanciata dagli Usa nei confronti della Cina : Queste associazioni operano nei settori della scienza e della tecnologia, delle vendite al dettaglio, dell'agricoltura e dei beni di consumo, e tra esse sono incluse grandi società multinazionali, ...

Effetto Oscar - Del Toro maCina al box office e rilancia il tema 'I premi aiutano il cinema ' - Cinema - Spettacoli : La magia del Cinema di Guillermo Del Toro arriva al grande pubblico. La storia diversamente romantica della donna delle pulizie muta e dell'uomo pesce nella Baltimora della Guerra fredda esce dal giro

Spazio e terremoti : la Cina lancia satellite per rilevazioni elettromagnetiche : La Cina ha lanciato in orbita un satellite in grado di monitorare le radiazioni elettromagnetiche, generate dal movimento della crosta terrestre, utili per monitorare i terremoti. Il satellite rimarrà in orbita cinque anni e ed è in grado di registrare scosse di magnitudo superiore a 6. Il satellite fornisce quindi un nuovo approccio per la ricerca in campo sismico.

Huawei Nova 2s Monument Valley Edition lanciato in Cina : Huawei Nova 2S è uno smartphone con ampio display lanciato dal produttore asiatico in Cina lo scorso dicembre e che è ora disponibile in una nuova versione

Xiaomi è pronta a lanciare Redmi Note 5 Pro in Cina e Redmi 5 in India : Nei prossimi giorni Xiaomi dovrebbe presentare Redmi 5 in India, mente in patria dovrebbe arrivare Xiaomi Redmi Note 5 Pro, che dovrebbe essere commercializzato in Cina come Xiaomi Redmi Note 5.

Usa-Cina : Washinton chiede a Pechino riduzione di 100 miliardi di dollari del disavanzo della bilancia commerciale : La richiesta sarebbe stata presentata la scorsa settimana a Washington a Liu He, il principale responsabile della politica economica della Cina. Liu ha replicato che è nell'interesse della Cina ...

Xiaomi Mi TV 4A da 40 pollici con controlli vocali lanciata a 220 euro in Cina : Si amplia la gamma di smart TV di Xiaomi con un nuovo modello da 40 pollici: stiamo parlando di Xiaomi Mi TV 4A. Scopriamo le sue principali feature

Cina - ladro lancia mattone contro vetrina ma centra il complice. VIDEO - : Il VIDEO risale al 14 febbraio. Le immagini, riprese a Shanghai da una telecamera di sicurezza, sono arrivate in rete e sono diventate virali in poche ore

Wind modifica la fatturazione di SMS My Wind e rilancia Call Your Country Celebration Cina : Wind non se ne sta mai con le mani in mano e così annuncia novità per il servizio SMS My Wind e per i clienti cinesi che attivano una nuova SIM o passano il loro attuale numero in Wind per il Capodanno cinese.

Lanciato in Cina il music player Fiio M7 con CPU Samsung Exynos 7270 Dual : Fiio ha Lanciato Fiio M7, un player musicale di fascia alta che può vantare tra le proprie caratteristiche un processore Samsung Exynos 7270 Dual

Xiaomi è pronta a lanciare Redmi Note 5 in India e Mi MIX 2S in Cina : Xiaomi ha inviato un invito per un evento che si terrà a New Delhi, India, il 14 febbraio, quando potrebbe essere annunciato Xiaomi Redmi Note 5. Nel frattempo un sostanzioso taglio del prezzo di Xiaomi Mi MIX 2 fa pensare alla possibilità che sia in arrivo a breve Xiaomi Mi MIX 2S, con un design simile a quello di iPhone X.

Gli Usa rilanciano il nucleare e cambiano il modo di fare la guerra : dito puntato contro Russia e Cina : Occhi ancora puntati verso gli Usa, che adesso stanno tirando fuori l’artiglieria pesante. Il Pentagono, come ha spiegano ieri sera il Washington Post, ha infatti delineato e diffuso la nuova strategia dell’amministrazione degli Stati Uniti sulle armi nucleari, e sul suo arsenale in particolare, in cui prevede l’introduzione di nuovi dispositivi e sottolinea un focus su Russia e Cina. Dopo la politica ambientale e sanitaria, ...

Il Pentagono rilancia il piano sul nucleare : testate a potenza ridotta come “deterrente per Cina e Russia” : Il Pentagono delinea e diffonde la “dottrina Trump” sul nucleare che, prevedendo un’espansione dell’arsenale, mette definitivamente fine all’era Obama con l’impegno dell’ex presidente a contenere il potenziale Usa e il ruolo stesso delle armi nucleari nella politica di Difesa americana. E punta i riflettori su Russia e Cina come possibili antagonis...