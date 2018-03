La bomba sui 5 Stelle | ' Con Roberto Fico ha vinto la lobby gay'

bomba a orologeria sui titoli di Stato : Alla larga dai Btp. E da tutto ciò che è espressione del debito italiano. Blackrock ci volta le spalle. Al più grande gestore di patrimoni al mondo, con 6mila miliardi di dollari di masse amministrate, è risultato indigesto come un tramezzino avariato l'esito delle recenti elezioni. 'Il peggior possibile', dice senza mezzi termini Scott ...

“Wow! Che sventola”. Caterina Balivo in versione bomba super-sexy. Lo scatto sui social manda in delirio i fan : valanga di commenti e like : ”Prova costume dopo la diretta e… C’è il trucco ma non c’è l’inganno… swippate la seconda foto e capirete perché ? Mai prendersi troppo sul serio… mancano 2 taglie!!!” Caterina Balivo, 38 anni, bellissima sui social. La conduttrice di Detto fatto pubblica uno scatto mentre fa la prova costume, nel suo camerino che la ritrae a piedi nudi, circondata da abiti, mentre sfoggia un vestito che ...

“Daniele Bossari lascia l’Isola dei Famosi”. La notizia bomba dopo le polemiche : attaccato da tutti (vip compresi) sui social - il vincitore del Gf Vip pronto al clamoroso addio. I motivi della scelta a sorpresa : Continua a non trovare pace questa edizione 2018 de L’isola dei Famosi, nata all’insegna delle polemiche e proseguita per settimane e settimane sulla stessa falsariga, con accuse e scandali che si susseguono a un ritmo ormai serratissimo. Prima il canna-gate, che continua ad avere strascichi dopo le accuse di Eva Henger a Francesco Monte. Poi il caso omofobia che ha visto coinvolto Franco Terlizzi. Poi, in rigoroso ordine ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 febbraio : Mentre nelle liste M5S si scoprono altri 2 candidati massoni - in Campania scoppia la bomba della corruzione sui rifiuti : Napoli Monnezza e corruzione De Luca jr. e Fdi nei guai L’inchiesta “coperta” di Fanpage finisce in procura. Indagato il figlio del presidente di Vincenzo IurilloNapoli Il Sarchiapone di Marco Travaglio Quando B. firmò il primo “Contratto con gli italiani” (peraltro ignari di tutto) sulla scrivania in noce di Bruno Vespa, nel maggio del 2001, Roberto Benigni disse a Enzo Biagi che la scena era più divertente del Sarchiapone di Walter ...

Gerry Scotti - il re di Mediaset e l'addio alla tv : 'Provo imbarazzo per...'. bomba sui colleghi - quando lascerà : A 61 anni, il re della tv ha già chiaro cosa lo aspetta. Gerry Scotti , signore di Mediaset dove domina palinsesti e ascolti con programmi come Caduta libera , The Wall , Striscia la notizia e Tu sí ...