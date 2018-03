Kingdom Hearts 3 sta per mostrare il mondo di Big Hero 6?

Il director di Kingdom Hearts 3 svela dettagli sulle trasformazioni del Keyblade : Kingdom Hearts 3 è, senza ombra di dubbio, uno dei videogiochi più attesi in uscita quest'anno - ma probabilmente anche uno dei più agognati degli ultimi anni. Il terzo capitolo della serie, targato Square Enix e diretto nuovamente da Tetsuya Nomura, storico creatore della saga crossover tra i personaggi di Final Fantasy e quelli Disney, introdurrà tantissime novità al gameplay: tra le più interessanti ci saranno le trasformazioni del Keyblade, ...

Nuovi - piccoli dettagli su Kingdom Hearts 3 dal coverage di PlayStation Magazine UK : Kingdom Hearts 3 è protagonista del nuovo numero di Official PlayStation Magazine UK, che ha pubblicato in queste ore il coverage dedicato al terzo capitolo della saga diretta da Tetsuya Nomura. Dalla rivista emergono preziose conferme di quanto affermato in occasione del Disney D23 Expo, ma anche qualche piccolo dettaglio aggiuntivo sul titolo in uscita entro la fine del 2018 per PlayStation 4 e Xbox One. Vediamo nel dettaglio cosa c'è di ...

In Kingdom Hearts 3 ci sarà il mondo de Il Libro della Giungla - con possibile annuncio ad aprile? : Kingdom Hearts 3, stando ai rumor, deve ancora svelare alcuni mondi Disney che saranno teatro della nuova avventura di Sora, Paperino e Pippo: tra quelli finora noti annoveriamo Rapunzel, Hercules, Big Hero 6 (non ancora mostrato, però), Toy Story e Monster Inc. Quali altre ambientazioni (e quante) ci aspettano nel terzo capitolo che uscirà nel 2018? Non abbiamo ulteriori ufficialità, ma l'ultimo rumor vorrebbe un grande classico Disney tra i ...

Kingdom Hearts III : in trepidante attesa - tra speranze e preoccupazioni - editoriale : L'incredibile mondo di Kingdom Hearts, partorito dalla prolifica mente di Tetsuya Nomura, ha di certo influenzato le carriere videoludiche di molti, andandosi a posizionare tra le epopee virtuali più amate di sempre. A riprova di ciò, non è raro imbattersi in ex videogiocatori che al sol sentirlo nominare vengono colti da nostalgici turbinii di emozioni. Del resto, un perfetto connubio tra la magia dell'universo Disney e i temi maturi ...

Tetsuya Nomura conferma che in Kingdom Hearts 3 ci saranno due noti compositori : Nel nuovo numero di Famitsu compare un'intervista al Tesuya Nomura, creatore della serie di Kingdom Hearts e attuale director di Kingdom Hearts 3 (ma anche di Final Fantasy VII Remake). Il producer ha confermato che il terzo capitolo della serie crossover tra Square Enix e Disney includerà la collaborazione di due famosi compositori di colonne sonore appartenenti ad altri celebri franchise. Parliamo, in particolare, di Tekaharu Ishimoto e ...

Un mondo di Kingdom Hearts III equivale a un intero Kingdom Hearts precedente? : Kingdom Hearts III è uno di quei giochi che in un certo senso pare maledetto, un titolo che sembra per vari motivi destinato a continui rinvii e che si fa attendere da milioni di fan impazienti e in alcuni casi sempre più spazientiti. In attesa di capire se il gioco rispetterà finalmente la finestra di lancio del 2018 o se gli appassionati dovranno mettersi il cuore in pace di fronte a un nuovo rinvio, vi segnaliamo delle dichiarazioni molto ...

Un solo mondo di Kingdom Hearts 3 vale quanto un gioco intero : Nel corso di alcune, recenti interviste, il director di Kingdom Hearts 3 (Tetsuya Nomura) ha parlato dello stato di sviluppo del gioco. Nonostante non abbiamo ancora l'ufficialità sulla quantità totale dei mondi, sappiamo che l'avventura sarà divisa in tre grandi aree di gioco (ma i mondi, in ogni caso, dovrebbero essere almeno una decina stando ai rumor). Nomura ci ha aggiornati sullo stato di sviluppo di queste aree. La prima parte, ...

Ecco i dettagli su Kingdom Hearts 3 che aspettavamo : qual è il ruolo di Marluxia? : qualche giorno fa vi avevamo parlato di possibili dettagli in arrivo su Kingdom Hearts 3 a partire dal 22 febbraio, poiché in quella data il magazine nipponico Famitsu avrebbe pubblicato il suo coverage del Disney D23 Expo, in occasione del quale Square Enix ha svelato dettagli succosissimi sul gioco diretto da Tetsuya Nomura. Le scan sono arrivate e, trattandosi di materiale originale giapponese, non abbiamo potuto fornirvi dettagli su quanto ...

Final Fantasy 7 Remake e Kingdom Hearts 3 sono i giochi più attesi secondo Famitsu : Famitsu ha pubblicato le classifiche settimanali per quelli che i suoi lettori votano come giochi più attesi e desiderati del momento.Ebbene come riporta Gamingbolt i risultati di questa settimana non di discostano molto da quelli della settimana scorsa, e vedono padroneggiare la classifica Final Fantasy VII Remake e l'imminente fatica di Square Enix Kingdom Hearts 3, il quale segue in seconda posizione.Nemmeno la terza posizione è cambiata, e ...

Square Enix apre al mondo PC - c'è speranza per Kingdom Hearts III? : In un'intervista concessa a RPS, il technical director e lead programmer Takeshi Aramaki ha aperto al lancio dei prossimi titoli Square Enix su PC, e non soltanto PS4 e Xbox One. Naturalmente, un'...

Famitsu svela il coverage su Kingdom Hearts 3 - qualche nuova immagine e dettagli in arrivo : Come avevamo promesso un paio di giorni fa, Famitsu ha svelato il suo ricco coverage su Kingdom Hearts 3 e le ultime notizie sul gioco di Tetsuya Nomura rivelate durante il Disney D23 Japan Expo. Sulle pagine della rivista nipponica è possibile trovare uno spazio piuttosto imponente riservato alle ultime informazioni sui mondi di Monster Inc., Toy Story e Rapunzel, incluse alcune funzionalità di gameplay e il tanto paventato quanto misterioso ...

Un giocatore di Kingdom Hearts raggiunge il livello 100 senza uscire dalla prima location : Per un mese intero, una streamer di Twitch ha speso il suo tempo per arrivare al livello 100 di Kingdom Hearts rimanendo nel primo mondo. L'impresa è riuscita a AaroneousGaming, il quale ha raggiunto il level cap rimanendo sull'Isola del Destino.La location in questione, in realtà, funge sostanzialmente da tutorial per proseguire l'avventura, quindi non offre moltissime possibilità per accumulare punti esperienza e salire di livello.Tuttavia, ...

Ulteriori dettagli su Kingdom Hearts 3 arriveranno il 22 febbraio? : Kingdom Hearts 3 è uno di quei giochi che catalizza immediatamente l'attenzione del suo pubblico di riferimento: vuoi perché il titolo è atteso e in sviluppo da diversi anni, vuoi perché le informazioni vengono sempre fornite con il gontagocce, ogni evento o testata videoludica che pone attenzione al titolo diviso tra Square Enix e Disney rappresentano oro colato per gli appassionati. Ecco perché non possiamo che definirci in fermento in vista ...

Kingdom Hearts 3 : Tutto quello che c’è da sapere : Di recente abbiamo assistito al nuovo Gameplay Trailer di Kingdom Hearts 3, nel quale è stato possibile ammirare in anteprima il mondo basato su Monster & Co. Quest’oggi vogliamo condividere con voi Tutto quello che c’è da sapere al momento, sul titolo più atteso dai videogiocatori. Kingdom Hearts 3: Alla scoperta delle novità Di seguito le nuove novità: Tra i mondi che potremo esplorare arriva ...