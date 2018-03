Juventus | Szczesny | “Non mi sento una riserva” Poi consiglia Florenzi | “Per migliorarsi

Juventus - Szczesny : 'Imparo da Buffon - ma non sono una riserva' : Da una parte, è vero, sapevo che c'era Gigi che è una leggenda della storia del calcio, però per me era anche un'opportunità di allenarmi con il portiere più forte del mondo. E siccome io credo di ...

Tottenham-Juventus - Szczesny sfotte i tifosi ospiti : portiere scatenato [VIDEO] : Tottenham-Juventus, Szczesny scatenato. Nella serata di ieri si è giocata la gara di Champions League tra Tottenham e Juventus, successo della squadra di Massimiliano Allegri grazie alle reti di Higuain e Dybala che hanno ribaltato l’iniziale svantaggio da parte di Son. La Juventus ha quindi staccato il pass per i quarti di finale e si candida ad essere grande protagonista fino al termine della competizione, adesso attesa per conoscere ...

Szczesny pizzicato dai tifosi del Totteham : la risposta del portiere della Juventus : La Juventus di Massimiliano Allegri doveva vincere ed ha vinto. I bianconeri hanno faticato e non poco per piegare la resistenza del Tottenham di Mauricio Pochettino, sconfitto alla fine per 2-1. ...

Juventus - a chi si rivolge Szczesny a fine partita? : TORINO - Il gesto di Szczesny verso i tifosi del Tottenham non è passato inosservato ai tifosi dell'Arsenal. Il portiere polacco, ancora un idolo per i sostenitori dei Gunenrs, è stato evidentemente '...

Juventus - dalla Spagna : follia Kane - offerta da oltre 200 milioni di euro. Intanto Szczesny… : Juventus, dalla Spagna: follia Kane, offerta da oltre 200 milioni di euro. Intanto Szczesny… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, dalla Spagna- Secondo quanto riportato dai colleghi spagnoli di “Don Balon” e come riportato anche da “TuttoSport“, la Juventus sarebbe pronta ad una clamorosa follia economica per Kane, ...

Juventus - l’agente di Szczesny svela : “Rinnovo Buffon un problema? Ecco cosa penso” : Tra gli agenti più potenti al mondo figura sicuramente Jonathan Barnett. La sua scuderia può contare più di cento giocatori e la maggior parte di essi gioca ad alti livelli. Intervistato dai microfoni di ‘TuttoSport’, Barnett ha svelato: “Penso di essere il migliore, anche se rispetto tanto sia Jorge Mendes quanto Mino Raiola. Noi tre siamo i Ronaldo, Messi e Neymar dei procuratori? Preferisco dire che siamo i Messi, ...

Juventus - Szczesny su Buffon : “Spero possa continuare - ma…” : Juventus, Szczesny su Buffon: “Spero possa continuare, ma…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Szczesny- Ironia con un “retrogusto” di verità. Possiamo riassumere così l’intervento di Szczesny in occasione dell’evento “Innovazione, tecnologia e tocco umano”. Il portiere polacco ha commentato il ...

Serie A - Juventus. Szczesny : 'Spero Buffon continui solo un altro anno. Voglio 10 scudetti di fila' : Idee chiare, chiarissime e un messaggio preciso alla Serie A , e non solo, . "Ogni giorno ci capita di pensare che abbiamo una responsabilità diversa. Noi dobbiamo per forza vincere, dobbiamo vincere ...

Juventus - Szczesny parla del futuro di Buffon : “spero che possa continuare ma…” : A partire dalla semifinale di andata di Coppa Italia contro l’Atalanta, Wojciech Szczesny è tornato ad accomodarsi in panchina per far posto a Gianluigi Buffon. Il portiere polacco nel periodo in cui il capitano bianconero è stato ai box ha dimostrato di essere una garanzia per la Juventus che in estate ha deciso di puntare su di lui investendo una cifra importante. L’ex Roma sarà quindi l’erede di Buffon ma quando? Proprio ...

Juventus - Szczesny : 'Voglio 10 scudetti di fila. Buffon? Spero...' : TORINO - ' Ogni giorno ci capita di pensare che abbiamo una responsabilità diversa. Noi dobbiamo per forza vincere, dobbiamo vincere tutt o'. È uno Szczesny carico e ambizioso quello intervenuto ...

Buffon compie 40 anni / il capitano della Juventus : Gigi convocato per Verona - ma giocherà ancora Szczesny? : Buffon compie 40 anni, il compleanno del portiere della Juventus: vorrei giocare ancora. L’estremo difensore bianconero vorrebbe proseguire la sua carriera sui campi da gioco(Pubblicato il Fri, 26 Jan 2018 19:41:00 GMT)

Juventus - Allegri : 'Col Chievo gioca Szczesny. Cuadrado forse si dovrà operare' : VINOVO - ' Buffon non sara' titolare contro il Chievo, rientrera' martedi' contro l'Atalanta'. Lo ha annunciato il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia dell'anticipo con il ...

Fifa 18 : Wojciech Szczesny è l’MVP di dicembre della Juventus! : EA Sports e la Juventus hanno annunciato il nome del giocatore bianconero nominato come MVP di dicembre: si tratta del portiere polacco Wojciech Szczesny! Ricordiamo che questo speciale riconoscimento nasce dalla partnership fra la Juventus e la software house canadese. Non è prevista nessuna sfida creazione rosa, o card, per tale premio Un dicembre 2017 […] L'articolo Fifa 18: Wojciech Szczesny è l’MVP di dicembre della Juventus! ...

Juventus - Perin vice Szczesny. Il portiere rossoblù ammette : “Non avrei problemi…” : Juventus, Perin vice Szczesny. Il portiere rossoblù ammette: “Non avrei problemi…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Juventus, Perin vice SZCZESNY- La Juventus pensa a Mattia Perin come rinforzo in vista della prossima stagione. Il portiere del Genoa, intervistato dai colleghi di “TuttoSport“, ha aperto le porte ad un ipotetico ...