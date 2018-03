Juventus Fiorentina Streaming video e diretta Rai tv | formazioni | orario | risultato live

Croazia - la decisione che fa felice Juventus - Inter e Milan : brutte notizie per Napoli - Samp e Fiorentina : Il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio alle Nazionali, nel frattempo arrivano buone notizie per quanto riguarda Juventus, Inter e Milan. La Croazia ha infatti deciso di rimandare a casa Brozovic, Perisic, Mandzukic e Kalinic, i calciatori torneranno in Italia, “in accordo con i loro club e dopo avere verificato le condizioni dei giocatori”, rimangono in Nazionale invece Rog, Badelj e Strinic. L'articolo Croazia, la ...

Serie A Spal-Juventus - arbitra Massa. Torino-Fiorentina - Gavillucci : ROMA - Rese note le designazioni arbitrali in vista della decima giornata di ritorno del campionato di Serie A. in programma domenica 18 alle ore 15. Due gli anticipi del sabato: Udinese-Sassuolo , ...

DIRETTA / Fiorentina Juventus Primavera (risultato finale 2-0) streaming video e tv : Meritata vittoria viola : DIRETTA Fiorentina Juventus Primavera streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita valida per la 23^ giornata (oggi sabato 10 marzo)(Pubblicato il Sat, 10 Mar 2018 16:41:00 GMT)

Calcio femminile - 15° turno Serie A 2017-2018 : Brescia-Fiorentina il big match - la Juventus in trasferta a Verona : Dopo la Cyprus Cup 2018 ed alcune settimane di pausa, torna il campionato di Calcio femminile di Serie A per il 15° turno. Un ritorno in grande stile con il big match tra Brescia e Fiorentina sul rettangolo di gioco lombardo. Al Club Azzurri, infatti, le Leonesse saranno attese dalla sfida con le campionesse d’Italia in carica e l’esito della sfida è incerto. Dopo un avvio difficile, le viola stanno tornando su livelli molto ...

Calcio femminile - 14° turno Serie A : la Juventus serve il poker all’Empoli Ladies - vincono Fiorentina e Atalanta Mozzanica : Il 14° turno del campionato di Calcio femminile di Serie A, in attesa di conoscere l’esito della sfida di domani tra Tavagnacco e Brescia, ha regalato spunti interessanti questo sabato. Partiamo dalla Juventus che ha conquistato il 14° successo consecutivo superando, come da pronostico, 4-0 all’“Ale&Ricky” di Vinovo l’Empoli Ladies. Barbara Bonansea, una doppietta di Sanni Franssi ed Aurora Galli hanno regalato altri tre ...

Fiorentina - Salica : 'Inaccettabile consentire le proteste alla Juventus' : FIRENZE - 'È inaccettabile che soltanto ad alcune squadre sia consentito un atteggiamento del genere. Parliamo ogni giorno della mancanza di credibilità del calcio italiano, il fatto che non ci si sia ...

La Fiorentina sbotta : “alla Juventus è tutto concesso - l’Italia ha visto quello che è successo…” : Nella scorsa giornata di campionato la Juventus ha vinto sul campo della Fiorentina, non sono mancate polemiche e le proteste in occasione del rigore prima fischiato e poi annullato ai viola. Ecco le parole di Gino Salica, vicepresidente della Fiorentina come riporta la ‘Gazzetta dello Sport’: “È inaccettabile che soltanto ad alcune squadre sia consentito protestare così. Parliamo ogni giorno della mancanza di credibilità del ...

Fiorentina-Juventus - la valutazione dei vertici Aia su Guida : c’è stato un errore - il caso Alex Sandro fa discutere [VIDEO] : Fiorentina-Juventus, il caso del fuorigioco contro la Viola che ha “annullato” il rigore per mani di Chiellini, continua a far discutere anche a giorni di distanza. L’Aia, secondo quanto rivelato dalla Gazzetta dello sport, ha promosso la gestione del caso da parte di Guida, arbitro dell’incontro, nonostante suddetta gestione lasci molto perplessi. Nel caso Alex Sandro infatti, ci sono alcune lacune da parte del direttore ...