Judo | PanAmerican Open 2018 | poker di ori per il Brasile a Buenos Aires

(Di lunedì 26 marzo 2018) Ildiha fatto tappa in questo fine settimana a. Nella capitale argentina, però, sono stati i grandi rivali dela trionfare, con quattro medaglie d’oro, due d’argento e tre di bronzo: a salire sul gradino più alto del podio per i colori verdeoro sono stati Diego Santos (66 kg), Marcelo Contini (73 kg), Barbara Timo (70 kg) e Rochele Nunes (+78 kg). L’Ecuador ha terminato in seconda posizione con tre titoli, mentre i padroni di casa dell’Argentina si sono accontentati di due ori. RISULTATI UOMINI -60 kg 1. PRECIADO, Lenin (ECU) 2. VERA, Hugo (CHI) 3. CALLE, Dilmer (PER) 3. MOROCHO, Steven (ECU) 5. GALVAN, Jose Luis (ARG) 5. MALDONADO, Carlos (ARG) 7. GONZALEZ, Julian (ARG) 7. PARDO, Leandro (ARG) -66 kg 1. SANTOS, Diego (BRA) 2. CASTILLO, Nabor (MEX) 3. PEREZ, Sebastian (CHI) 3. VALDERRAMA, Ricardo (VEN) 5. EL ...