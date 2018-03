Jaguar F-Pace - Al Salone di New York la sportiva SVR

Jaguar I-Pace - il Suv elettrico è realtà : Jaguar I-Pace, il Suv elettrico è realtà “Mentre gli altri parlano di futuro, noi lo costruiamo”, dice Ralf Speth, CEO di Jaguar Land Rover Continua a leggere L'articolo Jaguar I-Pace, il Suv elettrico è realtà proviene da NewsGo.

Jaguar I-Pace - In anteprima al volante della nuova Suv elettrica - VIDEO : I-Pace, ovvero una Jaguar elettrica. Si, avete capito bene. Niente V6 o V8 nel cofano, ma due unità elettriche, per un totale di 400 cavalli, che regalano grandi prestazioni a questa Suv, le cui ambizioni sono a dir poco notevoli. Per esempio, diventare una concretissima Tesla figther. Labbiamo guidata in anteprima, poche ore prima che il Salone di Ginevra cominciasse e, in questa prima presa di contatto, sembra che le premesse ci siano ...

Jaguar I-Pace - il Suv elettrico che sfida Tesla Model X : Una delle star del Salone di Ginevra 2018 è senza ombra di dubbio la Jaguar I-Pace. Anche se è stata anticipata da una concept e sebbene di lei si sappia già tutto, la sua presenza tra i padiglioni del Palexpo richiama molte attenzioni, perché oltre a essere il primo Modello di Coventry completamente elettrico è anche la prima vera concorrente della Tesla Model X. I numeri sono importanti e sicuramente lo sarà anche il suo prezzo di listino. ...

Jaguar I-Pace - ecco il primo suv elettrico della casa inglese – FOTO e VIDEO : Dopo averla a lungo anticipata, Jaguar presenta la versione di serie della I-Pace, prima crossover elettrica del marchio inglese, pronta al debutto pubblico al Salone di Ginevra (8-18 marzo). Stilisticamente l’auto è molto simile al prototipo da cui deriva, svelato al Motor Show di Los Angeles nel 2016. Lunga 4,68 metri, la I-Pace si distingue per il sistema propulsivo composto da due motori a emissioni zero: installati uno per ...

Jaguar I-Pace - il Suv 100% elettrico svelato via web. Due motori - 400 cv e autonomia 480 km : LONDRA - Anche Jaguar fa ricorso al web, in particolare alla grande potenzialità di Youtube, per svelare al mondo con un evento in stile Top Gear il suo terzo suv, denominato I-Pace, che porta...

Jaguar I-Pace - il Suv elettrico pronto a graffiare : ROMA - Il primo avvistamento era stato, prlomeno in forma prototipale, in occasione del Salone di Los Angeles 2016. Dopo due anni Jaguar I-Pace è finalmente pronto a debuttare sul mercato, ...

Jaguar I-Pace - inizia l'era dei SUV elettrici : Definire la Jaguar I-Pace un modello epocale per la Casa inglese e per tutto il mondo dell'automobile può sembrare esagerato, ma non lo è perché con questo SUV elettrico che condivide il primato con l'Audi e-tron anche i grandi Costruttori mettono sul mercato delle Sport Utility ...

Ecco Jaguar I-Pace - la prima vera concorrente per Tesla : Jaguar ha tolto ogni indugio presentando definitivamente I-Pace in una premiere in live streaming mondiale. L'auto verrà esposta dal 6 marzo al Salone di ginevra e sarà contestualmente ordinabile da ...

Jaguar I-Pace - Segui con noi il reveal dalle ore 19 - LIVE : attesa, è stata anticipata dalla concept e noi l'abbiamo anche già guidata, sebbene ancora camuffata. Ora, è giunto il momento di svelare, nella sua forma definitiva, la I-Pace, la prima Suv full electric della Jaguar, che farà il suo debutto in pubblico al Salone di Ginevra. In diretta. La nuova Suv conta su un powertrain elettrico con sistema di trazione integrale: per ogni asse è previsto un motore sincrono a magneti permanenti da 200 ...

Jaguar : la I-PACE pronta al debutto in diretta streaming : Jaguar, con un evento mondiale trasmesso in diretta streaming alle ore 19:00 del 1° marzo, presenterà la nuova I-PACE il suo primo veicolo interamente elettrico. Sul sito Jaguar, già migliaia...

Jaguar I-Pace - Le foto dall'alto della crossover elettrica pronta per Ginevra : La Jaguar ha diffuso l'ultimo teaser della I-Pace elettrica: la crossover sarà infatti presentata online il 1 marzo, per poi fare il suo debutto al Salone di Ginevra. Dopo le foto di un esemplare ancora camuffato, oggi possiamo osservare la vettura in versione definitiva, ma solo dall'alto, in uno scatto che la inserisce tra le cugine F-Pace ed E-Pace, in quella che sarà la futura gamma delle Suv Jaguar. Il design è un elemento chiave della ...

Jaguar I-PACE : il Suv elettrico sarà svelato il prossimo 1 Marzo [LIVE STREAMING] : Dopo l'evento in diretta streaming, ha fatto sapere Jaguar, saranno disponibili prezzi e specifiche tecniche, così come tutte le configurazioni possibili, per effettuare l'ordine della nuova I-PACE. ...

Jaguar I-PACE : ufficializzata la data e l'ora della presentazione della 100% elettrica : Mai prima d'ora sono stato così emozionato per un lancio " il mondo ci sta guardando con grande aspettativa e non vedo l'ora che tutti possano vedere cosa abbiamo realizzato con questa auto."