Jack Savoretti | ' Un tour acustico nei teatri e poi un disco molto italiano'

lastampa

: 'Sono partito dalle pizzerie, ora suono nei teatri italiani' A #105NightExpress @dariospada ha ospitato… - Radio105 : 'Sono partito dalle pizzerie, ora suono nei teatri italiani' A #105NightExpress @dariospada ha ospitato… - Wham_Rap72 : RT @SavorettiItaly: L'appuntamento è per stasera ore 20:30, canale 51 del digitale terrestre. Ospite del Tgcom24 Jack Savoretti. https://t.… - anam_saghir : RT @SavorettiItaly: L'appuntamento è per stasera ore 20:30, canale 51 del digitale terrestre. Ospite del Tgcom24 Jack Savoretti. https://t.… -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Sta andandobene la prevendita dell'Acoustic Nights Live di, il nuovoprossimo alla partenza da Cremona e con già due sold out per Genova , una terza data è in ...