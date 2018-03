Italia | Europei 2028 per rilanciare il calcio e rinnovare gli stadi

Sollevamento pesi - Europei 2018 : programma - orari e tv di lunedì 26 marzo. Tutti gli Italiani in gara : Le gare , gruppi A, saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport, in diretta streaming su Eurosport Player e Sky Go, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. Gli orari sono italiani , a Bucarest sono un'...

Sollevamento pesi - Europei 2018 : Italia subito all’assalto del podio con le sorelle Pagliaro e Mirco Scarantino : A Bucarest, quest’oggi, prenderanno il via i Campionati Europei 2018 di Sollevamento pesi, la prima competizione internazionale di spessore cui sarà impegnata la nazionale Italiana, che si schiererà al via con otto atleti, due uomini e sei donne, tutti con possibilità di andare a medaglia, già a partire dalle prime gare odierne. Nella 48 kg femminili, infatti, saranno impegnate a partire dalle 17.00 Italiane Alessandra e Genny Pagliaro. La ...

Boxe - Europei Under22 2018 : sono cinque le affermazioni dell’Italia nella prima giornata : A Targu Jiu, in Romania, sono scattati oggi gli Europei Under 22 di Boxe: dei sette azzurri in gara quest’oggi cinque sono passati al turno successivo, mentre due sono stati sconfitti. Le sei azzurre ai quarti saliranno sul ring mercoledì 28, mentre tra domani e martedì si completeranno sedicesimi ed ottavi dei tabelloni maschili. Ad esordire per prime quattro italiane, impegnate negli ottavi di finale delle rispettive categorie. Nei 51 kg ...

Italia va agli Europei U19 : 4-3 alla Polonia : Una tripletta di Gianluca Scamacca permette all’Italia under 19 di battere 4-3 la Polonia e qualificarsi con un turno di anticipo alla fase finale dell’Europeo. Dopo la doppietta nel match d’esordio con la Grecia, l’attaccante della Cremonese si conferma ‘uomo della provvidenza’ anche contro i polacchi, con l’Italia capace di rimontare tre volte lo svantaggio e di effettuare il sorpasso a sette minuti ...

Pallamano - Qualificazioni Europei femminili 2018 : l’Italia si arrende 20-17 contro la Slovacchia - azzurre ancora a zero punti : Seconda sconfitta in tre giorni per la Nazionale italiana di Pallamano femminile, che a Sala cade 20-17 per mano di una non irresistibile Slovacchia, nella quarta giornata del gruppo 2 di qualificazione agli Europei 2018, al termine di una partita dalle due facce, dove ad un buon primo tempo si contrappone una seconda parte sottotono. Avvio di gara in favore delle padrone di casa, che ottengono il doppio vantaggio sul 2-0 e sul 5-3, venendo però ...

Sollevamento pesi - Europei 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Mirco Scarantino e Giorgia Bordignon le punte azzurre - ma non solo : Settimana prossima Bucarest sarà teatro dei Campionati Europei 2018 di Sollevamento pesi: l’Italia si presenterà con diverse carte potenzialmente da medaglia sia in campo maschile che in campo femminile. Andiamo a vedere quali azzurri possono puntare al podio e con che potenzialità. A partire, ovviamente, da Mirco Scarantino. Il nisseno partirà come grande favorito per uno storico tris nella categoria fino a 56 kg maschile, con lo spagnolo ...

Sollevamento pesi - Europei 2018 : i favoriti di tutte le categorie maschili e femminili. Tante possibilità di medaglia per l’Italia : Bucarest, capitale della Romania, ospiterà i Campionati Europei di Sollevamento pesi 2018, in programma dal 26 marzo al 1° aprile. Andiamo a scoprire di seguito tutti i favoriti di ciascuna categoria maschile e femminile, con le relative possibilità di medaglia per l’Italia. 48 KG DONNE Vincitrice del titolo continentale lo scorso anno a Spalato, l’esperta francese Anaïs Michel partirà con i favori del pronostico anche in questa ...

Pallamano - Qualificazioni Europei femminili 2018 : una buona Italia si arrende alla Slovacchia : Una buonissima prestazione non basta alla Nazionale Italiana di Pallamano femminile, che resta a zero punti nel gruppo 2 di Qualificazioni agli Europei 2018, a causa della sconfitta per 21-20 patita a Follonica contro una coriacea Slovacchia. Avvio di gara molto equilibrato, con la Slovacchia che gioca ottimamente in difesa, ripartendo in maniera fulminea in contropiede, con Anika Niederwieser che trascina invece le azzurre con 3 reti su 4 nel ...

Sollevamento pesi - Europei 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Scarantino - Bordignon e Pagliaro le punte azzurre : Settimana prossima, a partire da lunedì, Bucarest ospiterà i Campionati Europei 2018 di Sollevamento pesi. Sono otto, al momento, gli italiani iscritti alla rassegna continentale: andiamo a vedere di ognuno quali possono essere le ambizioni, con diversi atleti in odore di medaglia e magari anche di oro. DONNE GENNY Pagliaro: di fatto, il capitano della squadra. Esperta in campo internazionale, due volte sul tetto d’Europa tra le Senior. ...

Pallamano - Qualificazioni Europei femminili 2018 : l’Italia ospita la Slovacchia a caccia della prima vittoria : È dentro o fuori per la Nazionale italiana di Pallamano femminile, che nella terza giornata del gruppo 2 di Qualificazioni agli Europei 2018 ospiterà a Follonica (GR) la compagine della Slovacchia, con entrambe le formazioni a caccia del primo successo, dopo le sconfitte patite contro Montenegro e Polonia. Per le azzurre non sarà una sfida facile, ma rispetto alle prime due gare potranno contare sul preziosissimo contributo della stella Anika ...