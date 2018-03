Italia | Belotti | ' Avvertiamo un senso di precarietà In una big solo per fare il titolare'

(Di lunedì 26 marzo 2018) Se mi muovo è per essere", le parole rilasciate dal Gallo nel corso di un'intervista a Rai Sport . "Credo che l'attaccante oltre a far gol deve aiutare la squadra perchèla fase ...

Inghilterra-Italia - probabili formazione. Torna Belotti con Insigne - Donnarumma tra i pali : L’Italia è pronta per affrontare l’Inghilterra nell’amichevole internazionale in programma martedì 27 marzo (ore 21.00) a Wembley. Nello storico impianto di Londra, gli azzurri vanno a caccia di una vittoria importante contro i padroni di casa dopo la scoppola rimediata contro l’Argentina. La nostra Nazionale, rimasta fuori dai Mondiali, cerca un pronto rilancio ma non sarà semplice. Il CT Gigi Di Biagio dovrebbe rivedere ... : L’Italia è pronta per affrontare l’Inghilterra nell’amichevole internazionale in programma martedì 27 marzo (ore 21.00) a Wembley. Nello storico impianto di Londra, gli azzurri vanno a caccia di una vittoria importante contro i padroni di casa dopo la scoppola rimediata contro l’Argentina. La nostra Nazionale, rimasta fuori dai Mondiali, cerca un pronto rilancio ma non sarà semplice. Il CT Gigi Di Biagio dovrebbe rivedere ...

Italia - Belotti allo scoperto : “vi svelo cosa ho in mente per il futuro” : L’Italia si prepara per la seconda amichevole in pochi giorni, di fronte l’Inghilterra, il Ct Di Biagio pronto a diversi cambi, in particolar modo pronto dal primo minuto l’attaccante Belotti: “sarà una vetrina importante, più del solito – dice nell’intervista alla Rai -. Sappiamo che stadio è, e quali emozioni può portarsi dietro, per la grande storia. Saremo sotto gli occhi di tutti, anche all’estero: milioni di ... : L’si prepara per la seconda amichevole in pochi giorni, di fronte l’Inghilterra, il Ct Di Biagio pronto a diversi cambi, in particolar modo pronto dal primo minuto l’attaccante: “sarà una vetrina importante, più del solito – dice nell’intervista alla Rai -. Sappiamo che stadio è, e quali emozioni può portarsi dietro, per la grande storia. Saremo sotto gli occhi di tutti, anche all’estero: milioni di ...