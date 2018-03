Italia - aumenta il surplus commerciale con i Paesi Extra UE : Aumento per il surplus commerciale con i Paesi Extra UE . A febbraio 2018, rispetto al mese precedente, le esportazioni sono in flessione del 2,5% mentre aumentano dell'1,1% le importazioni. La ...

Prasso - un Italiano a Google : ecco come la realtà aumentata può cambiare la nostra vita : ' Non ci immagino isolati nei caschetti in un mondo completamente diverso '.

Amazon Prime - aumenta il costo : da 19 - 99 a 36 euro. Clienti critici - l’azienda : “E’ solo la seconda variazione di prezzo in 8 anni in Italia” : Amazon Prime raddoppia. Non nei prodotti a disposizione dei Clienti nel più grande supermercato della rete, bensì nel costo dell’abbonamento. Attraverso una mail ai propri abbonati italiani, Amazon ha annunciato l’aumento da 19,99 a 36 euro annuali. Le deadline sono fissate: il rialzo partirà dal 4 aprile 2018 per gli utenti che effettueranno una nuova iscrizione mentre chi ha già un abbonamento Prime in scadenza entro il 4 maggio potrà invece ...

Droga : in Italia aumentato del 16 - 12% il traffico di cocaina : Lo rivela la relazione annuale della direzione centrale dei servizi antiDroga. In evidenza la cocaina, stupefacente preferito, nel nostro paese, nonostante sia più costosa di altri -

Migranti - richieste di asilo nella Ue dimezzate in un anno - ma in Italia aumentano del 4% - : Dunque si è registrato un calo del 46%, quasi la metà, che riflette il minor numero di sbarchi e di arrivi dai paesi del terzo Mondo. Lo ha comunicato Eurostat, l'istituto di statistica dell'Unione ...

Poveri nonostante lo stipendio : in Italia aumentano i “Working poor” : In Italia, soprattutto nel post elezioni, non si fa altro che parlare di reddito di cittadinanza e altri strumenti per combattere...

Alimentazione in Italia : aumentano le scelte salutiste e la dieta vegetariana : Gettando uno sguardo sul panorama mondiale dello sport ad esempio non ci manca certo la materia prima. Si pensi alle recenti dichiarazioni rilasciate dall'ormai affermato campione di pugilato Keith ...

Tasse - così la Commissione europea sta per aumentare l'Iva per l'Italia : ... circa 3,4 miliardi, ma i conti veri si faranno a maggio, con le previsioni di primavera, e in ogni caso non c' è bisogno che se ne occupi l' esecutivo uscente, intervenendo sul Documento di economia ...

BankItalia - cresce il reddito delle famiglie ma aumentano le disuguaglianze. Record storico per la povertà : ROMA - L'economia migliora ma aumentano anche gli squilibri. Gli analisti della Banca d'Italia rilevano un aumento del 3,5% del reddito medio equivalente delle famiglie nel 2016, una buona notizia visto che ...

BankItalia : a gennaio calano le sofferenze - aumentano i prestiti al settore privato : Teleborsa, - A gennaio aumentano i prestiti al settore privato, salgono i depositi, diminuiscono le sofferenze. Lo rivela Bankitalia che oggi 9 marzo, ha pubblicato il bollettino statistico: "Banche e ...