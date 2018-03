Isola | Nardi svela cosa fatto la Marcuzzi dopo la sfuriata con la Henger

Isola dei Famosi 2018 - Filippo Nardi : Bianca Atzei una stratega - Francesca Cipriani merita di vincere : Filippo Nardi ha commentato la propria avventura vissuta su L'Isola dei Famosi 13, durante un'intervista rilasciata alla conduttrice Giada Di Miceli, nel corso di una puntata del programma radiofonico Non succederà più, in onda su Radio Radio.L'ex concorrente del Grande Fratello 2, di professione dj, ha esordito, parlando del suo rapporto con Bianca Atzei. Dopo un'iniziale complicità, tra il dj inglese e la cantante sarda, erano ...

Alessia Marcuzzi vs Eva Henger - retroscena/ Filippo Nardi : “Sul canna-gate mi ha detto...” (Isola dei Famosi) : Alessia Marcuzzi contro Eva Henger, Filippo Nardi racconta cosa le avrebbe detto la conduttrice dell'Isola dei Famosi nel dietro le quinte, le parole sul canna-gate.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 10:44:00 GMT)

Filippo Nardi : “Bianca mi stava sempre addosso all’Isola - è una stratega!” : Isola dei Famosi, Filippo Nardi contro Bianca Atzei: “Mi stava sempre addosso ma è una stratega!” Una delle coppie su cui gli appassionati di gossip avevano puntato tutto prima dell’inizio dei giochi all’Isola dei Famosi era quella formata da Filippo Nardi e Bianca Atzei. Se i due, tuttavia, sembrano davvero andare d’accordo i primi tempi […] L'articolo Filippo Nardi: “Bianca mi stava sempre addosso ...

Dalla macchina della verità al droga test - Filippo Nardi prova a salvare la faccia - e l'Isola dei Famosi - : Il "canna-gate" dell'Isola dei Famosi è diventato una barzelletta. Mentre Eva Henger e Francesco Monte fanno pace al Maurizio Costanzo Show , in onda giovedì in seconda serata su Canale5, , Nadia ...

Filippo Nardi/ Rifiuta la macchina della verità ma annuncia : "Farò l'analisi del capello" (Isola dei Famosi) : Filippo Nardi ospite dell'Isola dei Famosi 2018: rivela il suo rapporto con Zachary e parla dei suoi progetti futuri anche al di fuori della televisione. (Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 18:16:00 GMT)

FILIPPO NARDI/ Con l'aiuto del figlio Zachary vuole imparare a fare il padre (Isola dei Famosi 2018) : FILIPPO NARDI ospite dell'Isola dei Famosi 2018: rivela il suo rapporto con Zachary e parla dei suoi progetti futuri anche al di fuori della televisione. (Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 09:47:00 GMT)

Filippo Nardi preoccupato per Rosa Perrotta all’Isola dei Famosi : Isola dei Famosi: Filippo Nardi in ansia per l’amica Rosa Perrotta Intervenuto a Ultime dall’Isola, Filippo Nardi ha dichiarato di essere preoccupato per Rosa Perrotta. Il motivo? L’ex protagonista del Grande Fratello ha confidato di vedere la nuova amica molto sofferente in Honduras. Soprattutto nell’ultimo periodo, dopo le numerose litigate con Alessia Mancini e l’approdo […] L'articolo Filippo Nardi ...

Isola dei Famosi - Filippo Nardi risponde a Eva Henger : "Non assumo stupefacenti" : Filippo Nardi, eliminato dall'Isola dei Famosi, negli studi di Verissimo ha raccontato a Silvia Toffanin l'esperienza in Honduras, parlando anche del rapporto con il figlio Zach, che oggi ha 16 anni. All'Isola gli ha dedicato una commovente lettera, in cui gli ha chiesto scusa per essere stato assente quando era piccolo. Filippo, infatti, era sempre in giro per lavoro e non c'era mai, con il figlio gli è mancata la quotidianità. Grazie ...

Filippo Nardi / Faccia a faccia con gli ex Isolani oppure d’Urso-intervista? (Domenica Live) : Filippo Nardi ospite a Domenica Live tra faccia a faccia con ex naufraghi e potenziale d'Urso-intervista dopo le ultime confidenze: ecco le dichiarazioni dalla Toffanin.(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 13:43:00 GMT)

Domenica Live anticipazioni e ospiti : Loredana Lecciso - Matteo Salvini e Filippo Nardi - talk sull'Isola dei Famosi e dieta Lemme : Dopo il silenzio elettorale delle passate settimane, si ritorna a parlare di politica oggi a Domenica Live : dalle ore 18:00 ci sarà ospite di Barbara d'Urso anche Matteo Salvini, come si legge in ...

Isola dei Famosi 2018/ Eva Henger e il cannagate : Mara Venier e Filippo Nardi dalla parte di Alessia Marcuzzi : Isola dei Famosi 2018, anticipazioni. Nuove rivelazioni di Eva Henger sul cannagate e Francesco Monte: Filippo Nardi e Mara Venier dalla parte di Alessia Marcuzzi(Pubblicato il Sun, 18 Mar 2018 07:05:00 GMT)

Isola - lo 'sfregio' di Filippo Nardi a Eva Henger : cosa ha fatto durante la diretta : FUNWEEK.IT - L'ottava puntata de L'Isola dei Famosi ha fornito parecchio materiale di cui parlare e scrivere agli addetti ai lavori grazie soprattutto al certosino lavoro di Striscia la Notizia che ...

Filippo Nardi/ Riabbraccia suo figlio Zachary in studio e si commuove (Isola dei Famosi 2018) : Filippo Nardi è fuori dall'Isola dei Famosi 2018 ma non di certo dalle sue polemiche e dal canna-gate: Eva Henger lancia pesanti accuse a Striscia la Notizia. (Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 23:50:00 GMT)

Zachary Nardi/ Il figlio di Filippo Nardi in studio per riabbracciare suo padre? (Isola dei Famosi 2018) : Zachary Nardi è il figlio di Filippo Nardi. Il ragazzo sarà in studio nella nuova puntata dell'Isola dei Famosi 2018 per una sorpresa a suo padre?(Pubblicato il Mon, 12 Mar 2018 21:27:00 GMT)