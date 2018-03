Isola dei famosi | il complotto tra Francesca Cipriani e Alessia Mancini | come faranno

“Me ne vado”. Isola dei Famosi - è ufficiale : lascia il reality. Sgomento tra i naufraghi - che non sospettavano nulla : Isola dei Famosi, prima o poi doveva succedere. Adesso è ufficiale: lascia il reality. Anche se si sospettava, parecchi telespettatori rimarranno delusi di vederla andar via così presto e, a ben guardare, anche qualcuno in Honduras non avrà preso bene la notizia. Simone Barbato, per esempio, che per Valeria Marini ha subito detto di aver avuto qualche ‘giramento di testa’. Sì, avete capito bene: la diva dei baci stellari ...

Isola dei Famosi - Filippo Nardi : "Io - Paola e Francesco abbiamo dormito nello stesso letto" : Ora che sia Paola Di Benedetto che Francesco Monte sono usciti dall' Isola dei Famosi , i due ex naufraghi possono viversi la loro storia alla luce del sole. E a parlare di loro è quello che è ...

Isola dei Famosi - Valeria Marini torna in Italia : L'esperienza di Valeria Marini all' Isola dei Famosi sta per terminare e la showgirl ha dovuto rivelarlo agli altri suoi compagni d'avventura. La produzione ha pensato a un modo davvero originale per ...

Isola dei Famosi - la madre di Marco Ferri : "Mi tengo mio figlio che fa i grattini a Jonathan" : L'ultima puntata di Domenica Live si è concentrata parecchio sull' Isola dei Famosi e tra gli ospiti in studio ci sono stati anche parecchi ex naufraghi. Tra questi, la partecipazione di Cecilia ...

Isola dei Famosi - la moglie di Amaurys : "Non mi ha tradito. Querelo chi lo diffama" : Sono giorni che non si fa altro che parlare della presunta notte di passione avvenuta fra due naufraghi 'impegnatissimi in Italia' prima di sbarcare ufficialmente all' Isola dei Famosi . A lanciare l'...

Valeria Marini lascia l’Isola dei Famosi : ultima sorpresa ai naufraghi : Isola dei Famosi, Valeria Marini va via: ricompensa a sorpresa per i naufraghi Lo spirito dell’Isola dei Famosi ha inviato un nuovo messaggio ai naufraghi. Valeria Marini è stata messa alla prova con la sua prima prova ricompensa. La nota showgirl ha indossato un costume da sirena, nuotando nel bellissimo mare dell’Honduras. Raggiunto il punto […] L'articolo Valeria Marini lascia l’Isola dei Famosi: ultima sorpresa ai ...

L’Isola dei Famosi - anticipazioni 27 marzo 2018 : la Marini torna in Italia : Valeria Marini torna in Italia dopo la missione speciale a L’Isola dei Famosi 2018 Già finisce l’esperienza di Valeria Marini come naufraga “speciale” de L’Isola dei Famosi 2018. Ad annunciarlo è Mediaset nelle anticipazioni ufficiali relative alla decima puntata del reality show, che torna in onda martedì 27 marzo in prima serata su Canale5 (ore […] L'articolo L’Isola dei Famosi, anticipazioni 27 marzo ...

Isola dei Famosi 2018 : Filippo Nardi svela le parole di Alessia Marcuzzi dopo la sfuriata contro Eva Henger : L'ex naufrago, intervistato a Radio Radio, ha parlato della sua recente esperienza nel reality, canna-gate compreso.

Angela Rende - moglie di Amaurys Perez/ Corna-gate - Isola dei Famosi : malore in Honduras... (Domenica Live) : Angela Rende, moglie di Amaurys Perez, lettera durissima a Barbara d'Urso sul Corna-gate. Lo sportivo ha davvero avuto una notte di passione sull'Isola?(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 15:28:00 GMT)

Mistero all'Isola dei Famosi - l'indiscrezione : "Bianca è ingrassata" : Sono passati due mesi da quando i naufraghi sono sbarcati all 'Isola dei Famosi e chi più chi meno ha dovuto fare i conti con fame, stanchezza e vari problemi. E come ogni anno, i concorrenti del ...

Isola dei Famosi - Amaurys Perez ha paura : ecco perchè : Amaurys Perez ha paura all’Isola dei Famosi: il motivo Domani sera andrà in onda la decima puntata dell’Isola dei Famosi. Nel frattempo i naufraghi continuano ad essere divisi tra Playa Dos, allietata questa settimana da Valeria Marini, e l’Isola che non c’è con Rosa Perrotta e Elena Morali. Amaurys Perez in queste ore avrebbe avuto un’esperienza poco piacevole. Intento nella pesca mattutina, il campione di ...

