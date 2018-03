Isola dei Famosi 2018 | Puntata 26 marzo 2018 | Anticipazioni

Isola dei Famosi - Amaurys Perez crolla in diretta : senza forze - il mancamento in spiaggia : La fame e la fatica in Honduras si fanno sentire e le ultime settimane dell' Isola dei Famosi regalano momenti 'forti'. A rimetterci stavolta è il pallanuotista italo-cubano Amaurys Perez , che non si ...

L'Isola dei Famosi 2018 : la storia d’amore di Francesco e Paola è finta? Video : Un consueto spazio dedicato a due ex concorrenti delL'Isola dei Famosi 2018 [Video]: stiamo parlando di #Francesco Monte e #Paola di benedetto, che come tutti sapete si sono conosciuti in Honduras. Vi riveliamo che quest’ultima di recente in una famosa trasmissione Mediaset ha difeso la sua relazione appena nata con l’ex tronista. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin zittisce tutti a “Domenica Live” Per chi non lo sapesse, ieri pomeriggio, nel ...

L'Isola dei Famosi 2018 : la storia d’amore di Francesco e Paola è finta? : Un consueto spazio dedicato a due ex concorrenti delL'Isola dei Famosi 2018: stiamo parlando di Francesco Monte e Paola Di Benedetto, che come tutti sapete si sono conosciuti in Honduras. Vi riveliamo che quest’ultima di recente in una famosa trasmissione Mediaset ha difeso la sua relazione appena nata con l’ex tronista. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin zittisce tutti a “Domenica Live” Per chi non lo sapesse, ieri pomeriggio, nel salotto ...

Alessia Marcuzzi vs Eva Henger/ Stefania Nobile : "Escono male tutti - anche Francesco Monte" (Isola dei Famosi) : Alessia Marcuzzi contro Eva Henger, Filippo Nardi rivela un retroscena sul canna-gate dell'Isola dei Famosi, mentre Barbara d'Urso non affronta l'argomento a Domenica Live(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 21:27:00 GMT)

ANGELA RENDE - MOGLIE DI AMAURYS PEREZ/ Corna-gate - Isola dei Famosi : "pronta a querelare" (Domenica Live) : ANGELA RENDE, MOGLIE di AMAURYS PEREZ, lettera durissima a Barbara d'Urso sul Corna-gate. Lo sportivo ha davvero avuto una notte di passione sull'Isola?(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 19:30:00 GMT)

Isola dei Famosi - passione tra Simone Barbato e la Marini : 'Valeria ti voglio - mi piaci da impazzire' : Sembra che Simone Barbato , 38 anni, non sia rimasto indifferente all'arrivo sull'Isola di Valeria Marini , 50 anni. Il naufrago, infatti, ha rivelato in un confessionale: 'Esteticamente come fa a non ...

Anticipazioni Isola dei Famosi : Valeria sbotta : 'Me ne vado!' Video : L'edizione 2018 dell'#Isola dei Famosi non riesce a trovare pace. A quanto pare, #Valeria Marini, l'ultima naufraga arrivata in Honduras, vorrebbe gia' abbandonare la trasmissione. La notizia bomba è stata lanciata da Gabriele Parpiglia durante il programma 'Ultime dall'Isola', in onda sul canale satellitare Mediaset Extra. Ad onor del vero, inizialmente, la prosperosa diva del Bagaglino aveva assicurato ad Alessia Marcuzzi e alla produzione la ...

Anticipazioni Isola dei Famosi : Valeria sbotta : 'Me ne vado!' : L'edizione 2018 dell'Isola dei Famosi non riesce a trovare pace. A quanto pare, Valeria Marini, l'ultima naufraga arrivata in Honduras, vorrebbe già abbandonare la trasmissione. La notizia bomba è stata lanciata da Gabriele Parpiglia durante il programma 'Ultime dall'Isola', in onda sul canale satellitare Mediaset Extra. Ad onor del vero, inizialmente, la prosperosa diva del Bagaglino aveva assicurato ad Alessia Marcuzzi e alla produzione la sua ...

Isola dei Famosi 2018 - Filippo Nardi : Bianca Atzei una stratega - Francesca Cipriani merita di vincere : Filippo Nardi ha commentato la propria avventura vissuta su L'Isola dei Famosi 13, durante un'intervista rilasciata alla conduttrice Giada Di Miceli, nel corso di una puntata del programma radiofonico Non succederà più, in onda su Radio Radio.L'ex concorrente del Grande Fratello 2, di professione dj, ha esordito, parlando del suo rapporto con Bianca Atzei. Dopo un'iniziale complicità, tra il dj inglese e la cantante sarda, erano ...

Alessia Marcuzzi tenta il colpaccio e sposta l'Isola dei Famosi al venerdì : L' Isola dei Famosi cambia di nuovo giorno. Dopo il balletto della messa in onda, lunedì, martedì, di nuovo lunedì, di nuovo martedì , per colpa del Commissario Montalbano, , adesso si sposta al ...

Domenica Live - Cecilia Capriotti dopo l'Isola dei Famosi : "Marco Ferri è più donna di me" : Scintille a Domenica Live tra Cecilia Capriotti, ex naufraga dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, e Viviana Tirelli, mamma di Marco Ferri, eliminato anche lui dal reality. In particolare ci si è concentrati su una frase che Cecilia ha detto nei confronti di Marco, 'accusandolo' di essere "più femmina" di lei. prosegui la letturaDomenica Live, Cecilia Capriotti dopo l'Isola dei Famosi: "Marco Ferri è più donna di me" pubblicato su ...

Notte hot all'Isola dei Famosi : la moglie di Amaurys lo difende. Ora si cercano i nomi : ROMA - Notte di sesso sull'Isola dei Famosi: il tema della presunta relazione 'hot' torna a tenere banco a Domenica Live, in un dibattito tra ex-naufraghi e ospiti. E tornano a scaldarsi gli animi ...

Isola dei Famosi 2018 - Flavio Montrucchio a Verissimo : "Alessia Mancini? 4 giorni di viaggio per vederla pochi minuti" : L'attore e conduttore Flavio Montrucchio, vincitore della seconda edizione del Grande Fratello e marito di Alessia Mancini, concorrente della tredicesima edizione de L'Isola dei Famosi, reality show attualmente in onda su Canale 5, è stato intervistato da Silvia Toffanin, durante l'ultima puntata andata in onda su Canale 5 di Verissimo.Flavio Montrucchio, che a breve tornerà sul piccolo schermo alla conduzione di 4 Mamme, programma in ...

Domenica Live : Cecilia Capriotti giura di non aver fatto sess0 all'Isola dei Famosi con Amaurys Perez : Continua il 'corna-gate' all'Isola dei Famosi. La scorsa settimana a Domenica Live, Craig Warwick aveva 'accusato' Amaurys Perez di essere andato a letto con un'altra naufraga, mora e sentimentalmente impegnata. Le principali sospettate erano state Rosa Perrotta, Alessia Mancini e Cecilia Capriotti, grande amica di Angela, moglie di Amaurys. Proprio quest'ultima è stata accusata, anche se Monica Setta, che la scorsa settimana era insieme a ...