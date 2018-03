Isernia | violazione di daspo | arrestato tifoso della vastese

calcioweb.eu

: Agnone/Tifoso arrestato dalla Polizia per violazione del Daspo - Informamolise - informamolise : Agnone/Tifoso arrestato dalla Polizia per violazione del Daspo - Informamolise - giornalemolise : Nel pomeriggio di ieri, al termine dell’incontro di calcio Olympia Agnonese-Vastese che si è svolto ad Agnone, pers… -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Nel pomeriggio di ieri, al termine dell’incontro di calcio Olympia Agnonese-che si è svolto ad Agnone, personaleDigosQuestura diha intercettato unche, inal provvedimento diemesso a suo carico dal Questore di Chieti nel 2014, era venuto in trasferta per assistere all’incontrosua squadra del cuore. Lo sguardo attento dei poliziotti, lo ha incastrato: infatti è stato individuato tra gli altri ultras mentre incitava la sua squadra, in svantaggio. Al termine dell’incontro, mentre cercava di guadagnare l’uscita, è stato bloccato dagli uominiDigos, diretti dal Vice Questore Aggiunto Maria Zoccolillo, e condotto negli ufficiQuestura per le verifiche del caso. Grazie a un proficuo raccordo operativo con gli uomini del Commissariato di Vasto, è stata accertata la colpevolezza del ...