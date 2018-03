Irish Film Festa 2018 | MAZE di Stephen Burke

Irish Film Festa 2018 : KISSING CANDICE di Aoife McArdle : La cinematografia irlandese, che raramente trova posto nella distribuzione italiana, è la grande protagonista dell'Irish Film Festa, maniFestazione ospitata da undici edizioni a Roma, presso la Casa del Cinema. Tra i titoli proposti dell'edizione 2018 c'è l'esordio cinematografico della regista Aoife McArdle: KISSING CANDICE è incentrato sulla storia di una diciassettenne inquieta ed eccentrica, affetta da epilessia, ...

Irish Film Festa 2018 - il programma : a Roma dal 21 al 25 marzo : Torna per l'undicesimo anno a Roma, presso la Casa del Cinema, l'Irish Film Festa, festival interamente dedicato al cinema irlandese. In corso dal 21 al 25 marzo 2018, promette un interessante programma che sviscererà il meglio della cinematografia locale tra corti, lungometraggi e cinema d'animazione. Diretta da Susanna Pellis, la maniFestazione porterà titoli in anteprima quali Song of Granite di Pat Collins, ...

Irish Film Festa 11 - da mercoledì alla Casa del Cinema : ... Into the West , Tir-na-nOg " È vietato portare cavalli in città , 1992, : scritto da Jim Sheridan e diretto da Mike Newell , il Film è una fiaba moderna ambientata nel mondo dei Traveller , l'...

