Intervista – Elettra Lamborghini | «La felicità non ha a che fare con la ricchezza ma con

(Di lunedì 26 marzo 2018) Portare un cognome importante può essere estremamente impegnativo lo sa benela nipote del celebre Ferruccio, l’imprenditore delle automobili più ambite del pianeta, in cima alle classifiche con il singolo prodotto da Universal Music intitolato strategicamente”Pem Pem“: una miscela esplosiva ed ammiccante di reggaeton ed influenze hip hop latine che sta scalando le classifiche mondiali eleggendola a nuova popstar rigorosamente made in Italy. Icona social con oltre due milioni di followers su Instagram e numerose partecipazioni ai reality show di tutto il mondo: dallo spagnolo Super Shore, spin off del più famoso Jersey Shore al «Gran Hermano Vip» fino all’italiano #Riccanza di MTV dove si racconta la vita dorata di giovani italiani “nati con la camicia”, nella vita digli eccessi del lusso fanno rima ...