Inter | Varela l' alternativa a Cancelo

Inter - Sabatini voleva Varela : Secondo Sky Sport , Walter Sabatini avrebbe voluto il terzino destro ex Manchester United Guilherme Varela . Ora al Penarol, l'uruguaiano costa 6 milioni ma non si muoverà destinazione Inter .

Calciomercato Inter - doccia gelata da Varela : “ho rifiutato i nerazzurri” : Calciomercato Inter – Nella giornata di ieri è uscita la notizia di un Interesse da parte dell’Inter per Guillermo Varela, esterno destro in forza al Penarol ex Manchester United. Un’operazione che i nerazzurri avrebbero voluto concludere ora per avere a disposizione il giocatore per giugno. Lo stesso Varela, però, ospite a Radio 1010 in Uruguay, ha gelato l’Inter con queste dichiarazioni: “Sono ancora intenzionato a ...