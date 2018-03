Inter | Spalletti | ' Italia | ci vorrebbe Ancelotti'

Inter - Spalletti : 'Ci giochiamo la qualificazione in Champions' : 'Timori nerazzurri? Nessuno. Gli aspetti che mi danno fiducia è che ho visto cose importanti ritrovate e ho visto anche cose nuove; e ce l'andiamo a giocare la qualificazione alla prossima Champions ...

Inter - Spalletti : 'Vorrei allenare qui anche in futuro. Icardi andrà al Mondiale' : Cerimonia per la consegna della Panchina d'Oro, tutti gli allenatori d'Italia riuniti a Coverciano per quest'appuntamento importantissimo. C'era regolarmente anche Luciano Spalletti, che ha parlato ...

Spalletti ‘vota’ Gasperini : i tifosi dell’Inter non la prendono bene : Max Allegri ha vinto la Panchina d’Oro, alle spalle il tecnico dell’Atalanta Gasperini. Spalletti, proprio a margine della consegna del premio, ha confessato di avere dato la sua preferenza a Gian Piero Gasperini. “So bene cosa deve fare un allenatore per concorrere per certi premi, mi avrebbe fatto piacere se avesse vinto Gian Piero. L’anno scorso ha fatto un grandissimo lavoro”. Le dichiarazioni di Spalletti hanno ...

Spalletti : 'Per l'Italia voto Ancelotti. Corsa Champions? Ho un'Inter forte. Sampaoli non chiama Icardi perché...' : voto - A Sky Sport poi Spalletti ha aggiunto: 'Penso sia corretto abbia vinto Allegri per quello che ha fatto l'anno scorso, è arrivato in fondo a tutte le competizioni per cui è lui il vincitore. ...

Inter - la verità di Medel : 'Spalletti? Voleva che facessi il trequartista' : ... centrocampista e difensore, del Besiktas racconta cosa non ha funzionato nella sua Inter: "C'era troppa confusione, tanti cambiamenti in atto, e con Suning che è dall'altra parte del mondo non sarà ...

CDS-Inter : ecco la squadra che vuole Spalletti il prossimo anno Video : L'#Inter comincia a muoversi concretamente sul mercato, nonostante all'inizio della sessione estiva manchino poco meno di tre mesi. La squadra è pienamente concentrata sul mercato e vuole raggiungere l'obiettivo prefissato a inizio stagione: la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Al momento la classifica dice che i nerazzurri stanno rispettando le attese visto che sono quarti, a 55 punti, con un punto di vantaggio sulla ...

Lautaro Martinez all'Inter - affare fatto!/ Il Borussia Dortmund prova il rilancio - ma Spalletti sorride : Lautaro Martinez all'Inter, calciomercato Inter: È fatta! Il Borussia Dortmund però prova a superare i nerazzurri con un'offerta di circa 55 milioni di euro. (Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 19:28:00 GMT)

Inter - Spalletti ha ritrovato Icardi. A Suning il compito di blindare l'attaccante : In un colpo solo, l'Inter ritrova continuità, gol e Icardi. Insomma, ritrova quel gioco che in questi tre mesi Luciano Spalletti aveva smarrito per strada fino a scivolare al quinto posto. Il 5-0 in ...

Inter - finalmente due esterni spallettiani : Candreva costruisce - Perisic affonda i colpi : L'Inter torna a volare grazie al supporto delle corsie laterali. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che evidenzia l'ottimo lavoro svolto da Perisic e Candreva contro la Sampdoria. 'La Samp viene letteralmente squarciata dagli esterni nerazzurri, loro sì molto spallettiani nell'Interpretazione.

Inter - Spalletti trova la formula della felicità in uno 'strano' triangolo : Spalletti ha trovato la formula che dona equilibrio alla sua Inter. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport , che spiega come la fonte del ritrovato entusiasmo risieda a centrocampo. 'Samp o meno, Icardi è irresistibile, fa un gol di tacco che entrerà nella storia: ma sarebbe semplicistico fermarsi ...

Esclusiva CalcioWeb-Inter - la decisione è presa : via Spalletti - tutto su Mourinho : Tifosi dell’Inter il ritorno dell’allenatore del Triplete è possibile. Sembra chiaro che i nerazzurri, in caso di mancata qualificazione in Champions, cacceranno Spalletti. I cinesi vogliono creare una super squadra in grado di competere a tutti i livelli: da qui la decisione, a fine anno, di puntare tutto sul ritorno di Mourinho. L’allenatore portoghese sta attraversando un periodo difficile con il Manchester: eliminato dalla ...

Inter - Spalletti : 'Non so quale sia il sistema giusto per vincere ma conosco quello per perdere' : TORINO - ' È servita la mia provocazione sulla mancanza di qualità? Io l'ho fatto per andare avanti, per avere un dialogo con i giocatori, poi se per voi è uno spunto per andare a creare dei dubbi e ...

Sampdoria-Inter - Icardi : 'Spalletti ci ha provocato e noi abbiamo risposto. La Nazionale? Giusto così' : ... possiamo andare alla sosta più tranquilli e affrontare poi con più calma la prossima partita" ha detto l'attaccante argentino, intervistato da Sky Sport al fischio finale. Prospettive di Nazionale ...

Sampdoria-Inter - Spalletti : 'Bravo Sampaoli - lasciami Icardi. Ora la squadra gira come deve' : L'allenatore ha commentato il successo intervistato da Sky Sport: "E' questo l'atteggiamento e la compattezza che voglio vedere sempre, gestire i momenti tutti insieme e capire quando concedere e ...