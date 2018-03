Inter-Fiorentina la finale della Viareggio Cup

Viareggio - l'Inter raggiunge la Fiorentina in finale. Rover e Nolan gol : 2-0 sul Parma : Quella che allena oggi Stefano Vecchi è una squadra che, causa nazionali e partite in giro per il mondo, deve fare a meno di buona parte della rosa. Giusto per dare un'idea: solo quattro dei titolari ...

Viareggio Cup - Fiorentina in finale : 4-1 alla Juve. Attende la vincente di Inter-Parma : JUVENTUS-Fiorentina 1-4 7' Lakti , F, , 13' Diakhate , F, , 51' Montaperto , J, , 53' Gori , F, , 93' Diakhate , F, Giornata di semifinali al Torneo di Viareggio, Juventus-Fiorentina e Inter-Parma le ...

Croazia - la decisione che fa felice Juventus - Inter e Milan : brutte notizie per Napoli - Samp e Fiorentina : Il campionato di Serie A è fermo per lasciare spazio alle Nazionali, nel frattempo arrivano buone notizie per quanto riguarda Juventus, Inter e Milan. La Croazia ha infatti deciso di rimandare a casa Brozovic, Perisic, Mandzukic e Kalinic, i calciatori torneranno in Italia, “in accordo con i loro club e dopo avere verificato le condizioni dei giocatori”, rimangono in Nazionale invece Rog, Badelj e Strinic. L'articolo Croazia, la ...

Inter-Fiorentina - sfida nostalgia : il ritorno a casa di Adriano e Batistuta : Sorrisi e strette i mano con i giocatori non impegnati con le nazionali , sono dieci i nerazzurri out per il mondo con le rispettive selezioni, . Tra gli altri, foto ricordo con Eder, il capitano ...

Fiorentina - Pioli : "Conto sulla forza Interiore dei miei ragazzi" : La Fiorentina va a casa di amici, visto il gemellaggio storico che unisce le tifoserie. Va a Torino con la sofferenza che ancora non ha abbandonato la comunità viola, ma con grande voglia di fare ...

Morto Davide Astori : il difensore della Fiorentina lascia la compagna Francesca Fioretti e una bimba Malore in hotel - rinviata l'Intera giornata di campionato Il gol storico a Udine - quando era nella Roma : Il calcio italiano, sotto choc per la morte di Davide Astori, ha deciso di fermarsi: ufficialmente rinviate tutte le gare di oggi della 27a giornata di serie A. Ecco chi era il 31enne difensore...