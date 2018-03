Inter | Cancelo e Kondogbia | riscatti complicati con il Valencia

Inter - Varela l'alternativa a Cancelo : Come scrive ogg i La Gazzetta dello Sport lo stesso club spagnolo è infatti costretto a fare qualche attento conto in casa di questi tempi. A parte le questioni fair play finanziario o altro, a ...

Inter - Nazionali : Candreva e Perisic titolari - Cancelo con Cristiano Ronaldo Video : I maggiori Campionati di calcio si sono fermati in questa settimana per dare spazio alle Nazionali. Di to i nerazzurri che scenderanno in campo oggi e domani nelle prestigiose sfide amichevoli che precedono i Mondiali 2018, che andranno in scena in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. João Cancelo titolare con Cristiano Ronaldo Portogallo-Egitto si affronteranno questa sera alle ore 20.45 al Letzigrund Stadion di Zurigo. Ecco le probabili ...

Inter - Nazionali : Candreva e Perisic titolari - Cancelo con Cristiano Ronaldo : I maggiori Campionati di calcio si sono fermati in questa settimana per dare spazio alle Nazionali. Di seguito i nerazzurri che scenderanno in campo oggi e domani nelle prestigiose sfide amichevoli che precedono i Mondiali 2018, che andranno in scena in Russia dal 14 giugno al 15 luglio. João Cancelo titolare con Cristiano Ronaldo Portogallo-Egitto si affronteranno questa sera alle ore 20.45 al Letzigrund Stadion di Zurigo. Ecco le probabili ...

Inter - il riscatto di Cancelo arriva ad una condizione Video : Uno dei giocatori che maggiormente si è messo in luce in questa stagione con la maglia dell'Inter [Video] è sicuramente il laterale portoghese, #Joao Cancelo, arrivato dal Valencia in prestito con diritto di riscatto fissato a trentacinque milioni di euro, nell'ambito dell'operazione che ha portato in Spagna il centrocampista francese, Geoffrey Kondogbia. Anche quando i risultati non arrivavano, infatti, Cancelo è stato tra i pochi a fornire ...

Inter - questo Cancelo è più di un semplice terzino : Lo evidenzia anche la Gazzetta dello Sport, che esalta le prestazioni di Perisic, Candreva, Cancelo e Rafinha. 'D'accordo che la Samp aiuta ma, riletto dopo questo 5-0, il pari con il Napoli non può ...

Adani : 'Inter - è stato fatto un grosso errore con Cancelo' : L'ex difensore dell'Inter Daniele Adani , ai microfoni di Sky Sport , dice la sua su Joao Cancelo grande protagonista contro la Sampdoria: 'Cancelo è un terzino fantastico, uno dei migliori in circolazione. E' stato fatto un solo grande errore, ovvero ...

Cancelo carica l'Inter : "I derby? Non si giocano - si vincono" : Cancelo , ai microfoni della Gazzetta dello Sport, ha voluto elogiare Luciano Spalletti per il suo grande lavoro: 'Da Spalletti ho imparato tante cose e gli sono molto grato. È uno strong, fa ...

Inter - Cancelo : 'Siamo una grande squadra - ma sentiamo un po' d'ansia. I derby si vincono' : In un'Intervista alla Gazzetta dello Sport, a pochi giorni dal derby di Milano, il laterale portoghese ha raccontato le sue sensazioni: "All'inizio ero deluso, ma non perché non giocavo: lo ero con ...

Cancelo : 'Deluso quando non giocavo - ansia ma nel derby sarà grande Inter' : Joao Cancelo ha fame di vittoria nel derby. Il terzino portoghese dell'Inter ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport in vista del posticipo di domenica sera a San Siro contro il Milan: 'Non si tratta di egoismo, ma nessun calciatore è contento quando non gioca. Non ero deluso perché non giocavo, ero deluso con ...

Calciomercato Inter - “Operazione incrociata” : deciso il futuro di Kondogbia e Cancelo : Calciomercato Inter – In estate Inter e Valencia hanno portato a termine uno scambio di prestiti con il trasferimento di Geoffrey Kondogbia in Spagna e Joao Cancelo che invece ha fatto il percorso inverso. Il centrocampista francese si è subito integrato in Liga a differenza di quanto accaduto nel campionato italiano. Ottimo anche il feeling con il tecnico Marcelino che ha riposto fiducia nell’ex Monaco. Diverso invece il percorso di ...

Calciomercato Inter - il dg del Valencia svela : “Ecco il futuro di Kondogbia e Cancelo” : Calciomercato Inter – In estate Inter e Valencia hanno portato a termine una sorta di scambio con Kondogbia trasferitosi in Spagna e Cancelo che ha fatto il percorso inverso. Per entrambi la formula è quella del prestito con diritto di riscatto. Intervenuto ai microfoni di ‘EFE’, il dg del Valencia, Mateu Alemany, ha fatto un punto sul futuro dei due giocatori: “Kondogbia? Abbiamo tempo fino al 31 di maggio per far valere la ...

Inter - Cancelo fuori per motivi disciplinari : MILANO - Da questa mattina Luciano Spalletti inizierà a preparare la delicatissima sfida di domenica con il Bologna. Come anticipato il tecnico sta pensando di cambiare sistema di gioco dopo i ...

Inter - Cancelo out contro il Crotone? Non è stata una scelta tecnica : L’Inter sta attraversando un momento veramente negativo, la squadra di Luciano Spalletti è reduce dall’ennesimo pareggio contro il Crotone, dal sogno scudetto adesso anche la qualificazione in Champions League è a serio rischio. Nell’ultimo match ha fatto molto discutere l’esclusione dall’11 titolare dell’esterno Cancelo, al suo posto ha giocato D’Ambrosio. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ ...

Inter - Joao Cancelo : 'Troppo tempo senza vincere. Riprendiamo la Lazio! Sul ruolo...' : Sky Sport : 'Credo che oggi Interessi solo la vittoria. Dobbiamo rimanere uniti e cercare i tre punti. Il calo non credo sia una questione psicologica o fisica. Semplicemente il calcio è così: a ...