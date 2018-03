Inps | sei depresso? In pensione a 57 anni e 300 euro al mese

Blastingnews

(Di lunedì 26 marzo 2018) Finalmente è stata riconosciuta anche la depressione come malattia invalidante che può ridurre la capacità lavorativa, nonostante la sua diagnosi non sia sempre facile in quanto sintomi e cause possono variare di volta in volta. Recentemente tale patologia è stata inserita tra le cause per poter richiedere di usufruire della legge 104, inconseguenza di ciò, il lavoratore che soffre di tale disturbo, può anche chiedere laanticipata o l’assegno di invalidità. Questo nel caso in cui venga riconosciuta una depressione tale da avere una percentuale di invalidità maggiore almeno del 65%. In quali casi si può richiedere laanticipata per depressione? L’ha stilato delle linee guida con le percentuali di invalidità a seconda della patologia depressiva accertata: sindrome depressiva endoreattiva lieve: 10% ; endoreattiva media: 25% ; endoreattiva grave: dal 31% al ...