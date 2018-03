Infortunio Spinazzola | tegola per Nazionale ed Atalanta | l’esterno lascia il ritiro

calcioweb.eu

(Di lunedì 26 marzo 2018)– Brutte notizie per lain vista della gara di domani contro l’Argentina ma anche per l’in vista dei prossimi impegni, out per, costretto are ildell’Italia. “Durante l’allenamento di questa mattina, Leonardoha accusato unche lo rende indisponibile per l’amichevole di domani con l’Inghilterra. In accordo con l’nel pomeriggio il difensore farà rientro a Bergamo per sottoporsi alle cure del caso”. L'articolopered: l’esternoilsembra essere il primo su CalcioWeb.