Infezioni respiratorie emergenti | polmoniti atipiche

Prescrizione e monitoraggio nelle Infezioni respiratorie : la terapia antibiotica : Questo post è a cura di Marcello Ciccarelli, Specialista in Tisiologia e Malattie dell'Apparato respiratorioLa bassa percentuale di diagnosi eziologiche (20-30% dei casi ricoverati), l'ampia variabilità degli aspetti clinici con forme di scarsa rilevanza fino a quelle dal decorso gravissimo e fulminante, lo scenario epidemiologico in continua trasformazione in relazione a categorie di pazienti non semplici da classificare e a ...