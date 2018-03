today

(Di lunedì 26 marzo 2018) Sono più di 5.000 iche hanno perso la vita o che sono rimasti, in media ben 5 al giorno, in trediin. E' quanto ricorda oggi Save the Children che, a...