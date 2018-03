Incendio in centro commerciale in Siberia | 64 morti | molti bimbi

Russia - Incendio in centro commerciale in Siberia : 53 morti - molti sono bambini : Almeno 53 persone, tra cui molti bambini, sono morte in un incendio divampato domenica in un centro commerciale a Kemerovo, città industriale della Siberia. Il rogo è scoppiato intorno alle 11 al terzo e ultimo piano, orario in cui il centro era molto affollato essendo domenica. Secondo i primi elementi emersi dalle indagini, il rogo sarebbe divampato in una zona dedicata ai bambini, probabilmente a causa di un bimbo che aveva con sé un ...

“Una strage”. Nel rogo 53 morti - 40 bambini. Un centro commerciale pieno di gente - poi un Incendio e scoppia l’inferno : Le fiamme, il fumo, nessuno suono d’allarme solo l’immagine fissa e drammatica di ciò che si stava consumando all’interno del centro commerciale, un edificio di cinque piani con piccole finestre e molte uscite di sicurezza bloccate dalle catene, per un tragico gioco del destino o per altro lo deciderà la magistratura. I numeri sono da strage. Al momento si parla di 53 vittime, 40 delle quali sarebbero bambini. Succede a Kemerovo, città ...

Maxi Incendio in centro commerciale in Siberia : quasi 40 morti - decine i dispersi | Foto e video : Maxi incendio in centro commerciale in Siberia: quasi 40 morti, decine i dispersi | Foto e video Almeno 69 persone, di cui 40 bambini, sono disperse. Su Twitter circolano alcuni video che mostrano come molte persone per sfuggire alle fiamme si sono buttate dalla finestre Continua a leggere

