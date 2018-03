In vacanza con il jet privato Da dividere con il pet

Dal sogno all’incubo - tragica fine per la coppia in vacanza : moglie e marito si scontrano in volo. Per lei nulla da fare : Lo scorso 19 marzo una turista di Città del Messico stava volando assieme al compagno sopra la spiaggia Zicatela a Puerto Escondido in Messico. In fase di atterraggio i due si sono scontrati in aria e la donna è precipitata al suolo rovinosamente. Dopo l’incidente entrambi sono stati trasferiti in una clinica privata, ma per la quarantatreenne Úrsula Hernández non c’è stato nulla da fare. Il partner che ha subito un impatto al suolo meno ...

Juventus - Dybala a Madrid con il suo agente : “E’ solo una vacanza”(FOTO). Intanto Del Piero lo punzecchia… : Juventus, Dybala A Madrid- Continua a far discutere una foto di Dybala e di suo fratello (suo agente) scattata a Madrid. Una foto che ha scatenato subito gli addetti al calciomercato e creato falsi miti e potenziali supposizioni. Supposizioni smentite sul nascere dall’entourage del giocatore, il quale ha sottolineato: “E’ a Madrid in vacanza. Non […] L'articolo Juventus, Dybala a Madrid con il suo agente: “E’ ...

Ilaria D’Amico in vacanza sulla neve con i figli : Ilaria D’Amico è in vacanza sulle Dolomiti con i suoi figli. Ilaria D’Amico deve essere sempre all’ennesima potenza. Lo ha dichiarato di recente lei stessa, con una famiglia così non ci si può fermare un attimo. E così dopo gli impegni milanesi, eccola in alta quota pronta per qualche momento all’insegna dello sport! Smessi i tacchi alti la D’Amico si infila una tuta da sci fosforescente e gli scarponi ai piedi pronta a ...

Belen in vacanza a Doha con tutta la famiglia : Inseparabili per le strade di Milano a bordo di bolidi da 400mila euro come a piedi nudi sulla spiaggia di Doha. Belen Rodriguez e Andrea Iannone non scherzano: i progetti di allargare la famiglia sono all’ordine del giorno e la showgirl non lo perde di vista un attimo seguendolo in pista nel Qatar. Con il figlio di Santiago, e nonna Veronica Cozzani sono una famigliola perfetta. Lei sfoggia le sue curve da urlo al mare mentre si rilassa ...

Beccato! vacanza hot per il tenorino de Il Volo : con lei. Gianluca Ginoble - i paparazzi non mollano. E sarà dura - stavolta - smentire queste nuove foto… : E mentre il nuovo album de Il Volo prende forma, il tenorino Gianluca Ginoble si prende una pausa e se la spassa in dolce compagnia. No, non con Martina, l’ultima fidanzata ‘accreditata’, quella con cui l’estate scorsa è stato pizzicato più volte dai paparazzi. Non troppe, in verità, perché lui, che è molto geloso della sua vita privata, ha sempre tenuto un basso profilo ma, da quel poco che è trapelato, con ...

Gianluca Ginoble - vacanza hot con una misteriosa ragazza alle Barbados : Barbados ? Un po? di pausa per Gianluca Ginoble, impegnato con il gruppo de ?Il volo? con la registrazione del nuovo album a Miami. Gianluca infatti ha approfittato del...

Giovanna Melodia - chi è la donna avvistata in vacanza con Di Maio : Il candidato premier del Movimento 5 Stelle si è concesso un breve relax in Sicilia. Al suo fianco c'era la consigliera comunale di Alcamo

Chi è Giovanna Melodia - la donna che è andata in vacanza con Di Maio : «Sono un avvocato civilista e sono assolutamente orgogliosa di far parte di questo gruppo. Questo gruppo che in questi ultimi mesi è stato la mia seconda casa. Io non ho mai fatto politica, semplicemente perché non mi sono mai piaciuti i personaggi che in questi ultimi anni si sono scambiati la poltrona. La politica sana è onestà, trasparenza, condivisione. Tutto quello che dalle altre parti non troviamo». Così parlava Giovana Melodia nel 2016 ...

Di Maio - mini vacanza e relax in Sicilia con la bella Giovanna : Luigi Di Maio , leader del Movimento Cinque Stelle, si è ritagliato un po' di relax e una breve vacanza a Marsala in Sicilia. In compagnia di una bellissima ragazza: si tratta di Giovanna Melodia , ...

I consigli dell'esperta per goderti una vacanza da sogno : Marie Sulda, creatrice del sito di viaggi australiano Kaleidoscopic Travel, ha rivelato alla rivista inglese FEMAIL i 5 errori tipici di chi va in vacanza, tutti evitabili con poche piccole accortezze..1 Non acquistare un'assicurazione di viaggioLa tendenza ad andare oltre quelle noiose pagine che, durante la prenotazioni online, ti ricordano di possibili ritardi, cancellazioni, imprevisti o incidenti, è una tentazione davvero forte. ...

8 marzo 2018 - Festa della Donna : in vacanza con le amiche più care - tra le mete top : Viaggiare è come sognare. E allora, perché non farlo con le amiche più care? Spesso il tempo che si desidera per stare insieme come si vorrebbe non c’è, prese dai tanti impegni quotidiani, dal lavoro e dalla famiglia. A volte serve quindi un pretesto, un’occasione speciale, per lasciare tutto e sentirsi libere di partire solo con loro, per un’indimenticabile vacanza in rosa. Ecco le più divertenti mete per una Festa della Donna da album d’oro ...

Ilary Blasi in vacanza sulla neve con i figli : Vacanze a Cortina per Ilary Blasi, i figli, la madre e un gruppo di amiche. La conduttrice tv si rilassa con lunghe passeggiate sulla neve, fa una piccola spesa per i suoi ragazzi e si concede qualche peccato di gola. Sulle piste da sci sorride felice in una foto ricordo al fianco della figlia Chanel, 10 anni, che ha appena vinto la sua prima competizione. “E’ il secondo anno di fila che vengo e ho incontrato un sacco di persone che ...

Lo Stato Sociale - con Una vita in vacanza da Sanremo al Disco d'Oro : Una vita in vacanza è una riflessione sul mondo del lavoro di oggi, in cui i regaz mettono in discussione la tendenza sempre più diffusa ad identificare completamente l'individuo con la sua ...

“Correte - si è fatta male!”. Brutto (e doloroso) incidente per la vip - che proprio in questi giorni si era presa una vacanza con i figli. Eccola - infatti - dopo la rovinosa caduta : è ridotta così : Tempi duri anche per le star vacanziere, che hanno approfittato dei primi mesi dell’anno per concedersi una scappatella lontano da casa prima di rituffarsi nei loro impegni lavorativi e nella routine quotidiana. Ne sa qualcosa, suo malgrado, la povera Victoria Beckham, moglie dell’ex calciatore David, sex symbol assoluto ancora oggi: come raccontato dal Daily Star, che per primo ha diffuso la notizia, l’ex Spice Girl si è ...