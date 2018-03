In ricordo di Fabrizio la Rai cambia la programmazione

Fabrizio Frizzi - il ricordo in tv : L'addio di Fabrizio Frizzi richiama anche i colleghi del mondo della televisione che lo hanno affiancato. Stamani le due trasmissioni di infotainment hanno sconvolto la loro scaletta per ascoltare i ricordi delle celebrità amiche del conduttore, morto stanotte all'età di 60 anni.Ad Unomattina è intervenuto Vincenzo Mollica, storico inviato del comparto spettacolo del Tg1 e che ha documentato il suo ritorno a L'Eredità lo scorso dicembre: ...

Fabrizio Frizzi , 60 anni appena compiuti, si è spento nella notte all'ospedale Sant'Andrea di Roma, in seguito ad una emorragia cerebrale. Lascia la moglie Carlotta Mantovan, a cui era legato da 16 anni d'amore, e la piccola Stella di appena 5 anni. Ecco il ricordo commosso di amici e colleghi sui social.

Fabrizio Frizzi - il ricordo dei colleghi sui social : 'Uno degli ultimi signori della tv' : Tanti i messaggi di dolore sui social per la morte di Fabrizio Frizzi. Il conduttore si è spento nella notte all'ospedale S.Andrea per un'emorragia cerebrale. Maria Elena Boschi: ' Addolorata per ...