In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 marzo | Il Colle | governo a giugno o voto E Fico

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 marzo : Le due Camere a Fico e Casellati (con figlia piazzata al ministero) : Scossoni B. cede, eletti i presidenti. Ma ora il Colle è in difFicoltà FI si piega allo schema disegnato da Lega e M5S per le Camere Mattarella, però, si ritrova senza nomi istituzionali per il governo di Marco Palombi Intanto, Grillo… di Marco Travaglio Venerdì sera, mentre Di Maio e Salvini tumulavano la salma del Caimano che ha 5 anni più della somma delle loro età, ero al teatro Flaiano di Roma, a 50 metri esatti da Palazzo ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 24 marzo : Salvini uccide un B. morto. La Lega vota Bernini presidente del Senato : In Parlamento Il primo giorno degli schiaffi: inizia Re Giorgio, segue Salvini XVIII Legislatura – Napolitano impietoso col Pd e Renzi: “Bocciati gli ultimi tre governi e l’autoesaltazione dei risultati ottenuti”. Poi il leader lumbard mette all’angolo il fu Caimano di Marco Palombi B. sei tutti loro di Marco Travaglio Noi qui a scrivere che mai Di Maio deve fare accordi con B., e neanche incontrarlo, neppure parlargli al telefono, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 23 marzo : : La partita B. batte i pugni con la Lega e chiede lo scalpo dei grillini Scacco matto – Il leader di Forza Italia ne fa una questione personale: impone Romani e insiste per l’incontro coi 5 Stelle. Salta la rete costruita dall’alleato Salvini di Fabrizio d’Esposito Tom Tom di Marco Travaglio Come i lettori avranno notato, dopo il voto il Fatto – un po’ per serietà un po’ per noia – si è sottratto al giochino del “chi telefona a ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 22 marzo : Caso Romani FI propone un presidente condannato per peculato : Centrodestra Il bluff di B. su Romani, scudo umano per il M5S I conti dell’ex Cav. – Berlusconi fa l’accordo con Salvini e insiste con l’ex capogruppo al Senato, invotabile per i grillini. Ora ha due strade: o cambia cavallo o spera nel soccorso dem di Fabrizio d’Esposito Sono ladri questi Romani di Marco Travaglio Se tutto va bene, le nostre preghiere a Nostro Signore perchè dia lunga vita a Sergio Mattarella potrebbero ...

A Catania governa mafia sociale : domani in Edicola sul Fatto torna “A casa vostra” : Giovedì 22 marzo torna “A casa Vostra“, l’inserto di quattro pagine dedicato alle città italiane. Questa volta l’inviato del Fatto Giampiero Calapà racconterà Catania. Un viaggio che parte incontrando i “carusi”, cioè i ragazzi in fila ai centri per l’impiego delle cosche, sperando in un posto da pusher o da vedetta. Perché nella città ai piedi dell’Etna i quartieri sono divisi tra le due storiche famiglie ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 marzo : : Cose mai viste Cambiano di nuovo gli eletti Il caos coinvolge 4 Regioni Rosatellum – La Corte d’appello in Calabria cambia i risultati già proclamati dalla Cassazione: l’effetto flipper coinvolge pure Veneto, Trentino ed Emilia di Lorenzo Giarelli Il Caimano Atto II di Marco Travaglio Avete notato che B. non si vede più? Tranquilli, non è morto, e non si è nemmeno ritirato. È semplicemente in fase di sommersione, come ogni Caimano ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 marzo : M5S e Pd sempre meno distanti. Di Maio : sui ministri pronti a discutere : Numeri – Il gruppo più grosso inizia a “esplorare” Il piano del Colle in tre mosse: Di Maio non sarà il premier Prima incarichi esplorativi alla destra e 5S, poi quello pieno a un esterno per un governo col Movimento, i dem e chi ci sta di Carlo Tecce Urla nel silenzio di Marco Travaglio Ogni tanto, nel plumbeo politburo del centrosinistra, roba che al confronto quello del Pcus era Disneyland, si alza qualcuno e urla che il re è ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 19 marzo : : L’accusa Nicholas (21 anni) scuote il Pd: “È marcio, i nostri votano M5S” Il duro intervento al Nazareno, tra i tanti silenzi e i pochi applausi dei dem di Cuperlo di Virginia Della Sala Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Subitissimissimo. “Legge elettorale? Si fa una settimana” (Matteo Salvini, segretario Lega Nord che aveva votato il Rosatellum, Corriere della Sera, 16.3). Ma una settimana è troppo. Basta un secondo: un rutto e ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 18 marzo : Dilemma – M5S Cuperlo chiede che si voti. Favorevoli Ceccanti e vari dirigenti locali : Il dibattito Cuperlo, Ceccanti e gli altri: “Su M5S parola agli iscritti” Democrazia dem – dirigenti e attivisti chiedono di far votare i tesserati su eventuali accordi con i 5Stelle: “Come in Germania” di Tommaso Rodano Celle (e urne) vuote di Marco Travaglio Achi volesse capire perché Pd e FI hanno perso le elezioni, oltreché per le politiche antisociali che hanno impoverito i poveri e arricchito i ricchi, penalizzato gli ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 17 marzo : L’articolo 27 dello statuto del Partito democratico permette consultazioni interne : Le regole Pd Martina vuole fare come la Spd: lo faccia, lo statuto lo prevede L’articolo 27 norma i referendum interni. Il reggente: “Serve democrazia diretta, come in Germania” I socialdemocratici hanno deciso così se governare o no di Marco Franchi Fate decidere gli iscritti di Marco Travaglio Mai avremmo immaginato di dedicare a Maurizio Martina più di due parole (“Maurizio” e “Martina”). Ma, da quando abbiamo riservato più di un ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 marzo : Consip - nuovi indizi : papà Renzi - Lotti & C. richiamati in Procura : L’indagine Consip, Lotti e papà Renzi dovranno tornare dai pm nuovi interrogatori – Confronto tra l’ex ministro indagato e l’ex Ad della stazione appaltante Marroni, che lo accusa della fuga di notizie: uno dei due mente di Marco Lillo e Valeria Pacelli Pronto, chi compra? di Marco Travaglio “Ehilà, Silvio, come andiamo?”. “Ma come vuoi che vada, Matteo. C’è il tuo omonimo che mi fa girare le palle”. “Chi, Salvini?”. “E chi se no? ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 15 marzo : Rosatellum – Viminale - niente elenco ufficiale : Dopo dieci giorni Elezioni, ancora niente risultati Problemi nelle regioni sul riconteggio e l’assegnazione dei seggi, il Viminale nemmeno ieri ha diffuso l’elenco ufficiale degli eletti in Parlamento: intanto parte il primo ricorso di Lorenzo Giarelli Gli opposti cretinismi di Marco Travaglio L’ha scritto ieri Curzio Maltese sul Fatto: siccome la soluzione più ragionevole sarebbe un appoggio di quel che resta del centrosinistra a un ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 14 marzo : : I “working poor” Somministrazione, il boom del lavoro “in affitto” fa felici imprese e agenzie Nel 2017 si è toccato il nuovo record di lavoratori interinali (+25%), un giro d’affari da quasi 10 miliardi che non conosce limiti, tra bassi salari e pochi diritti di Marta Fana L’autoreggente di Marco Travaglio Nessuno poteva ragionevolmente sperare che il Pd in Direzione trovasse una direzione, impresa improba tentata invano dai suoi 5 ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 13 marzo : La direzione Renzi non si fa vedere - ma detta ancora la linea anti-Di Maio : Il Pd saluta il rottamatore ma la linea rimane la sua La direzione approva la relazione di Martina: niente governo con Di Maio o Salvini di Wanda Marra 2013, la vera storia di Marco Travaglio Circolano, sui giornaloni e sul web, versioni farlocche del dopo-elezioni del 2013 e del perchè cinque anni fa non si arrivò a una collaborazione di governo fra Pd e 5Stelle. Nell’ansia di giustificare il niet dei pidini odierni con quello dei ...