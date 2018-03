In cosa consiste la mastectomia preventiva?

In cosa consiste la dieta macrobiotica e perché per alcuni nutrizionisti è dannosa : La cosa che dispiace è che noi siamo il regno della dieta Mediterranea, e non per niente siamo tra i Paesi più longevi al mondo, e c'è qualcuno che va a cercarsi una cosa che costa molto di più e fa ...

In cosa consiste la dieta macrobiotica e perché per alcuni nutrizionisti è dannosa : La dieta macrobiotica "non è fondata su basi scientifiche, è dannosa per la salute, soprattutto di bambini e anziani, squilibrata e priva o quasi di nutrienti fondamentali". Così il nutrizionista Giorgio Calabrese, Docente di Alimentazione e Nutrizione Umana presso l'Università del Piemonte Orientale e membro del Comitato Nazionale Sicurezza Alimentare (CNSA) del ministero della Salute, commenta la ...

BlaBlaCar : in cosa consiste il nuovo servizio in abbonamento BlaBlaPass : Il car pooling è una delle attività più note a rientrare nel sistema di mobilità sostenibile che si pone l’obiettivo di dare vita a servizi che riescano a ridurre le emissioni di gas inquinanti e allo stesso tempo la congestione stradale provocata dai veicoli, offrendo alle persone un sistema per muoversi condividendo le auto con altre persone. Tra le piattaforme più conosciute e utilizzate al mondo troviamo anche BlaBlaCar, azienda nata ...

In cosa consiste il nuovo arsenale di Putin - che però nessuno finora ha visto : - da ultimo Putin si è vantato di un missile già noto dalla fine del 2016 che ha come caratteristica di essere l'Icbm più potente del mondo russo: RS-28 'Sarmat', denominato impropriamente dalla ...

“Si è chiuso in bagno - lontano da tutti. Poi…”. Tragedia sfiorata a Roma : vittima un ragazzo di soli 14 anni - l’ultimo ad aver preso parte a un folle gioco che impazza (purtroppo) sui social. In cosa consiste e perché è così pericoloso : Una folle mania, un gioco pericolosissimo e insensato che è finito per costare quasi la vita a un ragazzo alla ricerca di emozioni forti. Un caso che ha fatto il giro dei social italiani quello andato in scena nelle scorse ore a Roma, protagonista un ragazzo di soli 14 anni che se l’è vista davvero brutta ma che per fortuna è fuori pericolo. Il giovane si è infatti impiccato con il cavo della PlayStation, alla ricerca di ...

In cosa consiste l'accordo tra Cdp e Talent Garden - con obiettivo Silicon Valley : Cassa depositi e prestiti , Cdp, , l'Istituto nazionale di promozione in Italia, e Talent Garden, la più grande piattaforma in Europa di networking e formazione per l'innovazione digitale, annunciano ...

Voucher digitalizzazione : in cosa consiste il bonus da 10mila euro per le Pmi : La data della scadenza per presentare la domanda per i Voucher per la digitalizzazione delle Pmi termina oggi 12 febbraio 2018 e, precisamente, alle ore 17. Tantissime le domande inoltrate da parte degli utenti interessati al Voucher per la imprese del valore di 10mila euro, ma altrettanti i disagi riscontrati sul sito internet del portale dedicato del Mise (Ministero dello sviluppo Economico). Voucher digitalizzazione: termini della domanda e ...