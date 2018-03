Il trattamento aggiornato della condizione di piccolo per l’età gestazionale in base alla

fondazioneserono

(Di lunedì 26 marzo 2018) Nel 2001 la Food and Drugs Administration (l’autorità statunitense che si occuparegistrazione dei farmaci) ha approvato l’impiego dell’ormonecrescita (GH) nei bambini nati piccoli per(SGA, small for gestational age) che non avevano presentato alcuna crescita di recupero entro i due anni di vita. Nell’ottobre 2009 è stata modificata la nota n. 39 dell'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) riguardante la rimborsabilitàprescrizione dell’ormonecrescita, con l’inserimento dei nati piccoli per. Fino ad allora, potevano essere trattati con GH i bambini nati SGA che rispondevano ai seguenti criteri: pesonascita nei nati singoli uguale o inferiore a –2 DS (o <3° centile) per, basato sulle tabelle di Gagliardi e comunque inferiore a 2500 g; età al momentoproposta di somministrazione del GH uguale ...