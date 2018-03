Il Teatro dell' Elfo porta in scena il suo Otello al Teatro Asioli di Correggio

Pranzo e poi Teatro - la domenica della nuova presidente del Senato : Giornata genovese per la neo presidente del Senato , Maria Elisabetta Alberti Casellati, che oggi si trova in città per assistere allo spettacolo 'La Rondine' di Giacomo Puccini, in scena al teatro ...

Crotone - stadio Ezio Scida Teatro della manifestazione Sport e Solidarietà. Torneo di Beneficenza per ristrutturare il campetto della Parrocchia San Domenico : Quando la Solidarietà chiama per andare incontro alla sofferenze di qualcosa o qualcuno, nessuno rimane insensibile. Migliaia di giovani studenti

Al “Teatro Tognazzi” di Velletri il 25 marzo la data zero dello spettacolo “La rivoluzione nella pancia di un cavallo” : «Sono nata il ventuno a primavera, ma non sapevo che nascere folle, aprire le zolle, potesse scatenar tempesta». Così scriveva Alda Merini, la poetessa della pazzia fin troppo inflazionata, ridotta a diventare un simbolo anche per chi non l’ha compresa fino in fondo. Ma restano i messaggi della poesia, che talvolta trova nella musica e […]